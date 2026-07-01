Μητσοτάκης για τη δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα: «Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων»

Σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στα φαινόμενα τρομοκρατίας και τυφλής βίας απηύθυνε το απόγευμα της Τετάρτης (01.07.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η παρέμβαση του πρωθυπουργού ακολούθησε τη θλιβερή είδηση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της μετά τις συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη.

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Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε ευθέως το δολοφονικό χτύπημα με την ανάγκη για απόλυτη πολιτική και κοινωνική απομόνωση της βίας, διαμηνύοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να δείξει «καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων».

Σημείωσε μάλιστα πως «το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή», συμπληρώνοντας ότι πλέον «κανείς δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης».

«Το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων»

Ζητώντας τη συγκρότηση ενός αρραγούς θεσμικού και κοινωνικού μετώπου κατά της τρομοκρατίας, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η δημοκρατική νομιμότητα και η κοινωνική συνοχή οφείλουν να θέσουν τη βία «εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο».

«Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων», τόνισε χαρακτηριστικά, προσδίδοντας έντονο ιδεολογικό και αξιακό τόνο στη δήλωσή του.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Ελλάδα «κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από τη χρεοκοπία» και «με πόνο» ξεπέρασε τις διχαστικές λογικές του παρελθόντος, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω».

Ασφάλεια και Δικαιοσύνη ως βάσεις της Δημοκρατίας

Ο πρωθυπουργός καλέσε σε συστράτευση, δηλώνοντας ότι «είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας», με την κυβέρνηση να τίθεται «στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης».

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«Η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στην Αφροδίτη Νέστορα, στον πατέρα της και στους οικείους τους, καθώς και στα υπόλοιπα στοχοποιημένα στελέχη της παράταξης που «χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα», ο πρωθυπουργός κατέληξε: «Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά».

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Αναλυτικά η ανάρτηση του Πρωθυπουργού

«Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων!», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο! Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων», προσθέτει.

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«Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει πότε πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας.

Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας», συμπληρώνει

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«Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα.

Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά», καταλήγει ο πρωθυπουργός.

Η αυτοψία και οι δηλώσεις στο Ιπποκράτειο

Νωρίτερα το μεσημέρι, ο κ. Μητσοτάκης πραγματοποίησε έκτακτη επίσκεψη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Κατά την έξοδό του από το νοσηλευτικό ίδρυμα, έκανε λόγο για μια «άνανδρη, δολοφονική επίθεση».

Αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τις προσπάθειες που κατέβαλε, εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη του στις αστυνομικές αρχές, διαβεβαιώνοντας: «Θα βρούμε αυτούς που διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη».

Το χρονικό του τριπλού χτυπήματος

Οι οργανωμένες εμπρηστικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα με διαφορά λίγων λεπτών, βάζοντας στο στόχαστρο τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας:

04:18 (Πυλαία): Πρώτος στόχος υπήρξαν ιδιοκτησίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς.

04:23: Ακολούθησε επίθεση με αυτοσχέδιους μηχανισμούς (γκαζάκια) στην είσοδο της πολυκατοικίας του πρώην βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη.

04:35 (Χαριλάου): Το τρίτο χτύπημα εκδηλώθηκε σε όχημα εντός της πυλωτής του κτιρίου όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα.

Η τελευταία επίθεση αποδείχθηκε μοιραία, καθώς ο πυκνός καπνός και το θερμικό φορτίο προκάλεσαν τον τραυματισμό πέντε ατόμων, οδηγώντας τελικά στον θάνατο της 70χρονης μητέρας της πολιτεύτριας.