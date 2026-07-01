Σαμαράς για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: “Το να θέτεις σε κίνδυνο την ζωή αθώων ανθρώπων στο όνομα της πολιτικής είναι αποτρόπαιο”

«Η επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον των τριών πολιτικών στελεχών είναι απολύτως καταδικαστέα. Το να θέτεις σε κίνδυνο την ζωή αθώων ανθρώπων στο όνομα της πολιτικής, είναι αποτρόπαιο. Εκφράζω την ειλικρινή συμπαράστασή μου στους ίδιους και στις οικογένειές τους.

Η βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία. Ας γίνει επιτέλους αντιληπτό απ’ όλους», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.