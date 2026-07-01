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ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτη Νέστορα: Κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία

Τι ανέφερε η ανακοίνωση

ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτη Νέστορα: Κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτη Νέστορα έστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και στους οικείους της για την τραγική απώλεια της μητέρας της» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

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«Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η απώλειά της βυθίζει όλους μας στη θλίψη. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στην οικογένεια και στους αγαπημένους της.

Την ίδια στιγμή, επαναλαμβάνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν έχει καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία».

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