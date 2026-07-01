Επισκέφθηκε τους τραυματίες της βομβιστικής επίθεσης σε σπίτια στελεχών της ΝΔ ο Μητσοτάκης – «Θα βρούμε τους δράστες και θα τους οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη»

Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης 1/7 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την επίθεση γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της ΝΔ τα ξημερώματα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη έφτασε λίγο μετά τις 16:00 στο νοσοκομείο προκειμένου να επισκεφτεί τους πέντε τραυματίες μετά από την επίθεση με γκαζάκια προς στελέχη της ΝΔ που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη.

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«Θεώρησα υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφτώ τα στελέχη μας τα οποία δέχθηκαν, σήμερα το πρωί, μία άνανδρη δολοφονική επίθεση.

Θέλω, καταρχάς, να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν, αλλά και για τη φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, τη μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς, η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε κι ελπίζουμε, όμως, ότι όλα θα πάνε καλά.

Θα ήθελα για ακόμα μία φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μία οργανωμένη κοινωνία κι αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν.

Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και στις διωκτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτή την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες, έτσι όπως πρέπει σε μία ευνομούμενη πολιτεία» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Νωρίτερα, με δηλώσεις του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οργή του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε «άνανδρη δολοφονική επίθεση» τους εμπρησμούς κι έκανε λόγο για «μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας».

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«Η σκέψη μας με τον Ζήση, τον Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της» είπε ο πρωθυπουργός, κάνοντας γνωστό ότι θα αναχωρήσει άμεσα για τη συμπρωτεύουσα προκειμένου να συμπαρασταθεί στους τραυματίες.

Παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε «ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας». «Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Πού ψάχνει τους δράστες η Αντιτρομοκρατική

Τα τρία περιστατικά με γκαζάκια, που προκάλεσαν τον τραυματισμό πέντε ατόμων και μεγάλες υλικές ζημιές, σημειώθηκαν σε διάστημα μόλις 17 λεπτών.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του DEBATER, οι Αρχές αναζητούν τους δράστες που έβαλαν τα γκαζάκια στον αντιεξουσιαστικό χώρο και ψάχνουν βίντεο από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να δουν πώς έδρασαν και να τους ταυτοποιήσουν.

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Οι τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σημειώθηκαν μεταξύ 4.18 και 4.35 τα ξημερώματα της Τετάρτης 1/7. Στο στόχαστρο βρέθηκαν τα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Ν.Δ. Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.

Μάλιστα, στο ένα περιστατικό τραυματίστηκε και η κ. Νέστορα και η μητέρα της, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.

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Στο φως της δημοσιότητας είδε βίντεο με τις πρώτες σκηνές που εκτυλίχθηκαν αμέσως μετά τον εμπρησμό στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Όπως βλέπετε κι εσείς στα παρακάτω πλάνα που εξασφάλισε το ΕΡΤNews, στο σημείο φαίνονται πυκνοί μαύροι καπνοί.

Θεσσαλονίκη: Το χρονικό των τριών επιθέσεων

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στην οδό Χριστοφόρου Περραιβού στην Πυλαία στις 04.18. Αγνωστοι έβαλαν φωτιά σε γκαζάκι επί του οδοστρώματος, χωρίς την πρόκληση υλικών ζημιών. Στον 1ο όροφο της πολυκατοικίας διαμένει ζευγάρι αστυνομικών, ενώ ιδιοκτήτης διαμερισμάτων είναι ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο οποίος διέμενε εκεί στο παρελθόν.

Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε έξι λεπτά αργότερα στην οδό Τσιαπάνου στην Τούμπα. Αγνωστοι έβαλαν φωτιά σε γκαζάκι στην είσοδο της πολυκατοικίας στον 3ο όροφο της οποίας διαμένει ο Σάββας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη προκλήθηκε ράγισμα σε υαλοπίνακα εισόδου και αποχρωματισμός.