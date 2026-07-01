Φωτιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς, μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι του δήμου Λοκρών Φθιώτιδας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί περαιτέρω συνεχίζοντας τις προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 155 πυροσβέστες, με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, πολυπληθείς ομάδες εθελοντών και 41 οχήματα, ενώ από αέρος θα επιχειρούν περιοδικά μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 22 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους.

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Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 13.40 και εξελίχθηκε σε δύσβατη περιοχή κοντά σε οικισμούς, ενώ εκδόθηκαν και τρία μηνύματα μέσω του 112, εκ των οποίων τα δύο ζητούσαν την απομάκρυνση από τις περιοχές Σφάκα και Κατάλυμα. Ειδικότερα, στις 14:57 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων των οικισμών, Σφάκα και Ζέλι Φθιώτιδας.

Λίγο αργότερα, στις 15:37 εστάλη μήνυμα προς τους κατοίκους του οικισμού Σφάκα καλώντας τους να απομακρυνθούν απ’ αυτόν και να κατευθυνθούν προς Ελάτεια, ενώ στις 16:43 εκδόθηκε νέο μήνυμα για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Κατάλυμα προς Ελάτεια.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή της πυρκαγιάς, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, για την διερεύνηση των αιτιών της, ενώ όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.