Παύλος Μαρινάκης: Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με ανάρτησή του αναφέρθηκε στον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα μετά την δολοφονική επίθεση στα σπίτια στελεχών της ΝΔ στην Θεσσαλονίκη.

Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης είναι ιερή υποχρέωση των Αρχών να κυνηγήσουν τους αυτουργούς αυτού του εγκλήματος.

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Αναλυτικά όσα υποστήριξε:

Συντετριμμένος πληροφορήθηκα ότι η Βάγια Νέστορα δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της.

Οφείλουμε, όμως, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους: η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης, δολοφονήθηκε.

Και είναι ιερή υποχρέωση των Αρχών να κυνηγήσουν τους αυτουργούς αυτού του εγκλήματος, όπου κι αν βρίσκονται και να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη.

Σε αυτές τις τραγικές στιγμές στεκόμαστε δίπλα στην Αφροδίτη, στον πατέρα και την οικογένειά της. Ειλικρινή συλλυπητήρια.