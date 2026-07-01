Στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης μετά τα γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της ΝΔ – “Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία”
"Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη"
Στην εμπρηστική επίθεση κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό και την οργή του.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε «άνανδρη δολοφονική επίθεση» τους εμπρησμούς κι έκανε λόγο για «μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας».
«Η σκέψη μας με τον Ζήση, τον Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της» είπε ο πρωθυπουργός, κάνοντας γνωστό ότι θα αναχωρήσει άμεσα για τη συμπρωτεύουσα προκειμένου να συμπαρασταθεί στους τραυματίες.
Παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε «ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας».
«Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Πού ψάχνει τους δράστες η Αντιτρομοκρατική
Τα τρία περιστατικά με γκαζάκια, που προκάλεσαν τον τραυματισμό πέντε ατόμων και μεγάλες υλικές ζημιές, σημειώθηκαν σε διάστημα μόλις 17 λεπτών.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του DEBATER, οι Αρχές αναζητούν τους δράστες που έβαλαν τα γκαζάκια στον αντιεξουσιαστικό χώρο και ψάχνουν βίντεο από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να δουν πώς έδρασαν και να τους ταυτοποιήσουν.
Οι τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σημειώθηκαν μεταξύ 4.18 και 4.35 τα ξημερώματα της Τετάρτης 1/7. Στο στόχαστρο βρέθηκαν τα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Ν.Δ. Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Μάλιστα, στο ένα περιστατικό τραυματίστηκε και η κ. Νέστορα και η μητέρα της, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.
Στο φως της δημοσιότητας είδε βίντεο με τις πρώτες σκηνές που εκτυλίχθηκαν αμέσως μετά τον εμπρησμό στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Όπως βλέπετε κι εσείς στα παρακάτω πλάνα που εξασφάλισε το ΕΡΤNews, στο σημείο φαίνονται πυκνοί μαύροι καπνοί.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μεταδίδει το thesspost.gr, η μητέρα της πολιτεύτριας νοσηλεύεται σε αρκετά σοβαρή κατάσταση, έχοντας υποστεί ολοσωματικά εγκαύματα, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο σύζυγός της νοσηλεύεται σε πιο ελαφριά κατάσταση, στην Πνευμονολογική Κλινική του νοσοκομείου.
Δύο ακόμη άτομα τα οποία τραυματίστηκαν από τις εμπρηστικές επιθέσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έλαβαν εξιτήριο και αποχώρησαν από το Ιπποκράτειο.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Θεσσαλονίκη: Το χρονικό των τριών επιθέσεων
Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στην οδό Χριστοφόρου Περραιβού στην Πυλαία στις 04.18. Αγνωστοι έβαλαν φωτιά σε γκαζάκι επί του οδοστρώματος, χωρίς την πρόκληση υλικών ζημιών. Στον 1ο όροφο της πολυκατοικίας διαμένει ζευγάρι αστυνομικών, ενώ ιδιοκτήτης διαμερισμάτων είναι ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο οποίος διέμενε εκεί στο παρελθόν.
Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε έξι λεπτά αργότερα στην οδό Τσιαπάνου στην Τούμπα. Αγνωστοι έβαλαν φωτιά σε γκαζάκι στην είσοδο της πολυκατοικίας στον 3ο όροφο της οποίας διαμένει ο Σάββας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη προκλήθηκε ράγισμα σε υαλοπίνακα εισόδου και αποχρωματισμός.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η τρίτη και πιο σοβαρή επίθεση έγινε στις 04.35 στην οδό Κίμωνος Βόγα και Γραβιάς στη Χαριλάου. Από γκαζάκι προκλήθηκε φωτιά σε δύο αυτοκίνητα καθώς και σε δύο δίκυκλα. Ενα εκ των αυτοκινήτων ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα. Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες φθορές στα αυτοκίνητα και μικρές στα δίκυκλα.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις