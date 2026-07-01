Στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης μετά τα γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της ΝΔ – “Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία”

Στην εμπρηστική επίθεση κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας τον αποτροπιασμό και την οργή του.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε «άνανδρη δολοφονική επίθεση» τους εμπρησμούς κι έκανε λόγο για «μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας».

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«Η σκέψη μας με τον Ζήση, τον Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποίας η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της» είπε ο πρωθυπουργός, κάνοντας γνωστό ότι θα αναχωρήσει άμεσα για τη συμπρωτεύουσα προκειμένου να συμπαρασταθεί στους τραυματίες.

Παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε «ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας».