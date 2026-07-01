Βενεζουέλα: Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες μετά τον διπλό σεισμό

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε σήμερα επταήμερο εθνικό πένθος, μια εβδομάδα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς – μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών – που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 1.943 ανθρώπους, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000.

«Η ψυχή της Βενεζουέλας έχει γίνει κομμάτια» εξαιτίας των ζωών που χάθηκαν σε αυτούς τους καταστροφικούς σεισμούς, αναφέρει η Ντέλσι Ροδρίγκες σε μήνυμα που κοινοποίησε μέσω Telegram. «Ως φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων, αποφάσισα να κηρύξω επταήμερο εθνικό πένθος από σήμερα στις 18:00 (τοπική ώρα, 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ελλάδα)», ανακοίνωσε.