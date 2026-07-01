Δημοσκόπηση Marc: Αυτοδύναμη κυβέρνηση θέλει το 49,6% των πολιτών – Τι απαντούν για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών

Σαφές μήνυμα υπέρ της διενέργειας νέου γύρου εκλογών, στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία, στέλνει η πλειοψηφία των πολιτών στο δεύτερο μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της εταιρείας MARC, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Αναφορικά με τον ακριβή χρόνο της προσφυγής στις κάλπες, η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη, με ένα ελαφρύ προβάδισμα της τάσης για εξάντληση της κυβερνητικής θητείας.

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Ειδικότερα, 49,6% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής των εκλογών προς το τέλος της τετραετίας, δηλαδή την άνοιξη του 2027.

Την ίδια ώρα το 44,7% των πολιτών επιθυμεί την άμεση προσφυγή σε πρόωρες εκλογές το ερχόμενο φθινόπωρο.

Οι εκλογικές «δεξαμενές» των κομμάτων

Το ενδιαφέρον στρέφεται και στις μετακινήσεις των ψηφοφόρων, με τα στοιχεία της δημοσκόπησης να χαρτογραφούν τις πηγές άντλησης των δυνάμεων για τα νεότερα σχήματα.

Η ΕΛ.Α.Σ. φαίνεται να προσελκύει τη βάση της κυρίως από τον χώρο της κεντροαριστεράς και της παραδοσιακής δεξιάς, καταγράφοντας εισροές από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και την Ελληνική Λύση.

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία αντλεί τις δυνάμεις της από διαφορετικές πολιτικές κατευθύνσεις, με τους ψηφοφόρους της να προέρχονται κατά βάση από τη Νίκη, την Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση.

Οι διαρροές των κομμάτων

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, οι διαρροές της Ν.Δ. προς τα άλλα κόμματα καταγράφονται ως εξής:

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ΠΑΣΟΚ 2,7%

ΕΛ.Α.Σ. 3,8%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,5%

Ελληνική Λύση 1,9%

Φωνή Λογικής 1,5%

Άλλο κόμμα 3,2%

Αδιευκρίνιστη 12,9%

Αναφορικά με τις διαρροές που καταγράφει το ΠΑΣΟΚ προς τα άλλα κόμματα τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ 4,1%

ΕΛ.Α.Σ. 8,3%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,7%

Ελληνική Λύση 2%

Πλεύση Ελευθερίας 2,2%

Φωνή Λογικής 3,6%

Αδιευκρίνιστη 15,4%

Την ίδια ώρα οι διαρροές του ΣΥΡΙΖΑ σε άλλα κόμματα καταγράφονται ως εξής:

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ΝΔ 2,8%

ΠΑΣΟΚ 4,5%

ΕΛ.Α.Σ. 57,5%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%

Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο 2,9%

Νέα Αριστερά 1,7%

Άλλο κόμμα 3,5%

Αδιευκρίνιστη 10,2%

Από πού προέρχονται οι ψηφοφόροι της ΕΛ.Α.Σ.

Οι ψηφοφόροι του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα προέρχονται από τις παρακάτω πολιτικές δεξαμενές:

ΝΔ 3,8%

ΣΥΡΙΖΑ 57,5%

ΠΑΣΟΚ 8,3%

ΚΚΕ 8,1%

Ελληνική Λύση 5,4%

Πλεύση Ελευθερίας 9,1%

ΜέΡΑ 25 10,5%

Άλλο κόμμα 2%

Δεν ψήφισαν/θα ψηφίσουν 15,8%

Από πού προέρχονται οι ψηφοφόροι της Μαρίας Καρυστιανού

Οι ψηφοφόροι της «Ελπίδας για Δημοκρατία» προέρχονται από τις παρακάτω πολιτικές δεξαμενές:

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