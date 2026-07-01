Θεσσαλονίκη: Χαροπαλεύει η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα – Έχει εγκαύματα σε όλο το σώμα

Μάχη για τη ζωή της δίνει η μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, που τραυματίστηκε σοβαρά κατά την επίθεση με γκαζάκια στην πυλωτής της πολυκατοικίας όπου διαμένουν στην οδό Γραβιάς στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το rthess.gr, η μητέρα της πολιτεύτριας φέρει εγκαύματα σχεδόν σε όλο της το σώμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

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Στο ίδιο νοσοκομείο βρίσκεται επίσης ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα και η ίδια η κ. Νέστορα με εγκαύματα στα άκρα.

Από την επίθεση με γκαζάκια τραυματίστηκαν ακόμα τρία άτομα, εκ των οποίων τα δύο σύμφωνα με το thesspost.gr πήραν εξιτήριο.

Δείτε βίντεο από την επίθεση με γκαζάκια:

Τα ξημερώματα της Τετάρτης 1/7 άγνωστοι έβαλαν γκαζάκια και στην οδό Περαιβού όπου διαμένει ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς και στο σπίτι του πρώην βουλευτή της ΝΔ, Σάββα Αναστασιάδη στην οδό Τσιαπάνου.

Θεσσαλονίκη: Το χρονικό των τριών επιθέσεων

Η πρώτη εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε στην οδό Χριστοφόρου Περραιβού στην Πυλαία στις 04.18. Αγνωστοι έβαλαν φωτιά σε γκαζάκι επί του οδοστρώματος, χωρίς την πρόκληση υλικών ζημιών. Στον 1ο όροφο της πολυκατοικίας διαμένει ζευγάρι αστυνομικών, ενώ ιδιοκτήτης διαμερισμάτων είναι ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο οποίος διέμενε εκεί στο παρελθόν.

Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε έξι λεπτά αργότερα στην οδό Τσιαπάνου στην Τούμπα. Αγνωστοι έβαλαν φωτιά σε γκαζάκι στην είσοδο της πολυκατοικίας στον 3ο όροφο της οποίας διαμένει ο Σάββας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη προκλήθηκε ράγισμα σε υαλοπίνακα εισόδου και αποχρωματισμός.

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Η τρίτη και πιο σοβαρή επίθεση έγινε στις 04.35 στην οδό Κίμωνος Βόγα και Γραβιάς στη Χαριλάου. Από γκαζάκι προκλήθηκε φωτιά σε δύο αυτοκίνητα καθώς και σε δύο δίκυκλα. Ενα εκ των αυτοκινήτων ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα. Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες φθορές στα αυτοκίνητα και μικρές στα δίκυκλα.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του DEBATER, τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής που έχουν αναλάβει την υπόθεση αναζητούν τους δράστες που έβαλαν τα γκαζάκια στον αντιεξουσιαστικό χώρο και ψάχνουν βίντεο από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να δουν πώς έδρασαν και να τους ταυτοποιήσουν.