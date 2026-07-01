Αφροδίτη Νέστορα: Μάχη για τη ζωή της δίνει η μητέρα της πολιτεύτριας της Ν.Δ. μετά την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι τους

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η πολιτική και κοινή γνώμη μετά το μπαράζ τριπλών εμπρηστικών επιθέσεων που σημειώθηκε τη νύχτα στη Θεσσαλονίκη, με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Τα πυρά των δραστών επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων, στην κατοικία της πρώην υποψήφιας του κόμματος, Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πέντε ατόμων.

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Η ίδια η πολιτικός υπέστη εγκαύματα στα άνω και κάτω άκρα, ενώ, αντιμετωπίζει και αναπνευστικά προβλήματα.

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η μητέρα της, η οποία έχει διασωληνωθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου.

Στο νοσοκομείο έχουν διακομιστεί επίσης ο πατέρας της κ. Νέστορα, καθώς και δύο ένοικοι της ίδιας πολυκατοικίας, αντιμετωπίζοντας σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού.

Το χρονικό

Οι δράστες τοποθέτησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς στην πυλωτή του κτιρίου.

Η πυροδότησή τους προκάλεσε άμεση ανάφλεξη, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, επεκτάθηκε ταχύτατα λόγω του χαμηλού ύψους της οροφής και των εύφλεκτων αφρωδών υλικών μόνωσης.

Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί ένα πυκνό σύννεφο τοξικού καπνού και οι φλόγες να τυλίξουν σταθμευμένα οχήματα.

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Η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, στην προσπάθειά της να διαφύγει, κατέβηκε από τον 5ο όροφο προς την έξοδο του κτιρίου.

Εκεί εγκλωβίστηκε από το τεράστιο θερμικό φορτίο και τους καπνούς, γεγονός που της προκάλεσε τα βαρύτατα τραύματα. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά προκάλεσε δευτερογενείς εκρήξεις σε ντεπόζιτα καυσίμων των φλεγόμενων αυτοκινήτων, επιδεινώνοντας την κατάσταση στην είσοδο της πολυκατοικίας.

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Οι έρευνες της Κρατικής Ασφάλειας και της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών.

Ποια είναι η Αφροδίτη Νέστορα

Η Αφροδίτη Νέστορα, με καταγωγή από την Κοζάνη και τα Γρεβενά, είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και υποψήφια διδάκτωρ με αναφορά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

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Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Κεντ.

Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη εδώ και περίπου 15 χρόνια, με παρουσία στην πόλη και συνεργασίες με τον e-ΕΦΚΑ αλλά και δήμους της περιοχής.

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Προσφάτως ανανέωσε τη θητεία της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης αφού εκλέχτηκε πρώτη σε σταυρούς σύμβουλος με το συνδυασμό «Ανοιχτοί Ορίζοντες».

Παράλληλα, είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα επίλυσης διαφορών μέσω διαμεσολάβησης.

Το γραφείο της ασχολείται με υποθέσεις τραπεζικού και οικονομικού δικαίου, μισθώσεων (αστικών και επαγγελματικών), οικογενειακού δικαίου, εξυγίανσης επιχειρήσεων αλλά και σύγχρονου πτωχευτικού δικαίου.

Παράλληλα, τυγχάνει μέλος του Σωματείου «ΘΕΡΜΑΙΔΕΣ», του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΕΣ», συνεργάτιδα του «Οράματος Ελπίδα», ενώ πρόσφατα ίδρυσε με φίλους & συνεργάτες το σωματείο «RED-Y» με σκοπό την εθελοντική αιμοδοσία & την εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών .