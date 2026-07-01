Θεσσαλονίκη: Βίντεο από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της Α. Νέστορα – Πού ψάχνει τους δράστες η Αντιτρομοκρατική

Τους ίδιους δράστες βλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αντιτρομοκρατική πίσω από τις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Τα τρία περιστατικά με γκαζάκια, που προκάλεσαν τον τραυματισμό πέντε ατόμων και μεγάλες υλικές ζημιές, σημειώθηκαν σε διάστημα μόλις 17 λεπτών.

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Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του DEBATER, οι Αρχές αναζητούν τους δράστες που έβαλαν τα γκαζάκια στον αντιεξουσιαστικό χώρο και ψάχνουν βίντεο από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να δουν πώς έδρασαν και να τους ταυτοποιήσουν.

Οι τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σημειώθηκαν μεταξύ 4.18 και 4.35 τα ξημερώματα της Τετάρτης 1/7. Στο στόχαστρο βρέθηκαν τα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Ν.Δ. Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.

Μάλιστα, στο ένα περιστατικό τραυματίστηκε και η κ. Νέστορα και η μητέρα της, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.

Στο φως της δημοσιότητας είδε βίντεο με τις πρώτες σκηνές που εκτυλίχθηκαν αμέσως μετά τον εμπρησμό στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Όπως βλέπετε κι εσείς στα παρακάτω πλάνα που εξασφάλισε το ΕΡΤNews, στο σημείο φαίνονται πυκνοί μαύροι καπνοί.

Δείτε βίντεο από την επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα:

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μεταδίδει το thesspost.gr, η μητέρα της πολιτεύτριας νοσηλεύεται σε αρκετά σοβαρή κατάσταση, έχοντας υποστεί ολοσωματικά εγκαύματα, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο σύζυγός της νοσηλεύεται σε πιο ελαφριά κατάσταση, στην Πνευμονολογική Κλινική του νοσοκομείου.

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Δύο ακόμη άτομα τα οποία τραυματίστηκαν από τις εμπρηστικές επιθέσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έλαβαν εξιτήριο και αποχώρησαν από το Ιπποκράτειο.

Θεσσαλονίκη: Το χρονικό των τριών επιθέσεων

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στην οδό Χριστοφόρου Περραιβού στην Πυλαία στις 04.18. Αγνωστοι έβαλαν φωτιά σε γκαζάκι επί του οδοστρώματος, χωρίς την πρόκληση υλικών ζημιών. Στον 1ο όροφο της πολυκατοικίας διαμένει ζευγάρι αστυνομικών, ενώ ιδιοκτήτης διαμερισμάτων είναι ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο οποίος διέμενε εκεί στο παρελθόν.

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Το δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε έξι λεπτά αργότερα στην οδό Τσιαπάνου στην Τούμπα. Αγνωστοι έβαλαν φωτιά σε γκαζάκι στην είσοδο της πολυκατοικίας στον 3ο όροφο της οποίας διαμένει ο Σάββας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη προκλήθηκε ράγισμα σε υαλοπίνακα εισόδου και αποχρωματισμός.

Η τρίτη και πιο σοβαρή επίθεση έγινε στις 04.35 στην οδό Κίμωνος Βόγα και Γραβιάς στη Χαριλάου. Από γκαζάκι προκλήθηκε φωτιά σε δύο αυτοκίνητα καθώς και σε δύο δίκυκλα. Ενα εκ των αυτοκινήτων ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα. Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες φθορές στα αυτοκίνητα και μικρές στα δίκυκλα.

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Σ. Αναστασιάδης: «Έχει καταγραφεί το άτομο που άφησε τα γκαζάκια»

Το πρώτο του σχόλιο για τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια, που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, έκανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, Σάββας Αναστασιάδης.

«Εγώ απουσίαζα από το σπίτι της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι πληροφορήθηκα, μπήκαν γκαζάκια στις 3 τα ξημερώματα. Έχουν σπάσει οι τζαμαρίες της εισόδου και έχει αρπάξει και λίγη φωτιά», ανέφερε στο Action24 και πρόσθεσε:

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«Υπάρχουν κάμερες. Υπάρχει, από ό,τι μου λένε, ένα πρόσωπο που μπήκε από το δάσος και άφησε τα γκαζάκια, και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ανακαλυφθεί. Ήταν ταυτόχρονα χτυπήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω την υπόθεση στη δική μου οικοδομή. Είχε ξαναγίνει παλαιότερα με μπογιές. Προφανώς η Αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Είχαμε παλαιότερα και κλοπή αυτοκινήτου».

Ζήσης Ιωακείμοβιτς: «Δεν μας τρομοκρατούν, ούτε μας εκφοβίζουν»

Για «θρασύδειλους τραμπούκους» που «δεν μας τρομοκρατούν, ούτε μας εκφοβίζουν» κάνει λόγο σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Νομού Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς, η κατοικία του οποίου έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης τα ξημερώματα.

«Άλλη μια φορά που η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν στο στόχαστρο των γνωστών αγνώστων. Το αποτέλεσμα της σημερινής δολοφονικής επίθεσης είναι πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένοικοι μιας εκ των πολυκατοικιών που βρέθηκαν στο στόχαστρο. Το κακό νέο για τους θρασύδειλους τραμπούκους είναι ότι δεν μας τρομοκρατούν, ούτε μας εκφοβίζουν», τονίζει ο κ. Ιωακείμοβιτς και συνεχίζει:

«Απεναντίας μας συσπειρώνουν, μας κάνουν πιο δυνατούς και πιο αποφασιστικούς στον αγώνα που δίνουμε με μπροστάρη τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2030. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουν να μας βρίσκουν απέναντι τους».

Αξίζει να σημειωθεί πως σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση καταδίκασαν τις εμπρηστικές επιθέσεις, ενώ ανακοινώσεις εξέδωσαν και κόμματα της αντιπολίτευσης.