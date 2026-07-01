Το μήνυμα του Τσίπρα για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα: «Δηλώνω τον αποτροπιασμό μου για την απώλεια της Βάγιας Νέστoρα»
Το μήνυμα του προέδρου της ΕΛΑΣ
Το δικό του μήνυμα για τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα έστειλε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας.
«Η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από μια εγκληματική εμπρηστική επίθεση μας συγκλονίζει όλους», αναφέρει σε δήλωση του ο Αλέξης Τσίπρας για να προσθέσει:
«Δηλώνω τον αποτροπιασμό μου για την απώλεια της Βάγιας Νέστoρα από την τρομοκρατική επίθεση στην οικία της. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην κόρη της Αφροδίτη, στους αγαπημένους της ανθρώπους και στην παράταξη της ΝΔ. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας» ανέφερε.
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