ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην κατηγορία Αθλητικά του DEBATER θα βρείτε συνεχή ενημέρωση για το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και όλα τα μεγάλα γεγονότα γύρω από τον αθλητισμό. Αγώνες, μεταγραφές, δηλώσεις, ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εθνικές ομάδες και όλο το παρασκήνιο των σημαντικότερων εξελίξεων από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Αθλητικά

Η αθλητική επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο, με όλες τις σημαντικές ειδήσεις, τα αποτελέσματα, τις μεταγραφές και τις εξελίξεις στα κορυφαία αθλήματα:

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε ο Στέφαν Ορτέγκα – Οι πρώτες εικόνες με τα ερυθρόλευκα

Ο Στέφαν Ορτέγκα είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτησή του και δημοσίευσαν τις πρώτες φωτογραφίες του με τη νέα του φανέλα.

29.07.2026 - 22:14
Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε ο Στέφαν Ορτέγκα – Οι πρώτες εικόνες με τα ερυθρόλευκα
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Πάκσι: Η αποστολή των «πράσινων» για τη ρεβάνς του Conference League

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Πάκσι στο ΟΑΚΑ, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ανακοινώνει την αποστολή για το κρίσιμο παιχνίδι του Β' προκριματικού γύρου του Conference League.

29.07.2026 - 20:09
Παναθηναϊκός – Πάκσι: Η αποστολή των «πράσινων» για τη ρεβάνς του Conference League