Παγκόσμιο Κ20: Η Ιουλιάννα Ρούσσου πήρε το ασημένιο στα 800μ. μετά από μια συγκλονιστική κούρσα
Έχασε για 5 εκατοστά του δευτερολέπτου την πρωτιά09.08.2026 - 10:29
Στην κατηγορία Αθλητικά του DEBATER θα βρείτε συνεχή ενημέρωση για το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και όλα τα μεγάλα γεγονότα γύρω από τον αθλητισμό. Αγώνες, μεταγραφές, δηλώσεις, ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εθνικές ομάδες και όλο το παρασκήνιο των σημαντικότερων εξελίξεων από την Ελλάδα και τον κόσμο.
Η αθλητική επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο, με όλες τις σημαντικές ειδήσεις, τα αποτελέσματα, τις μεταγραφές και τις εξελίξεις στα κορυφαία αθλήματα:
Έχασε για 5 εκατοστά του δευτερολέπτου την πρωτιά09.08.2026 - 10:29
Πλήθος ελληνικών συμμετοχών στη διοργάνωση08.08.2026 - 20:00
Παραμένει στο "μάτι του κυκλώνα" ο πρόεδρος της FIFA08.08.2026 - 11:07
Αντιμετωπίζει έντονες αντιδράσεις για την -πλέον αποσυρμένη- πρόταση πώλησης μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου07.08.2026 - 12:22
Η αθλήτρια κατέκτησε το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στο μήκος στην ιστορία της διοργάνωσης στις γυναίκες07.08.2026 - 09:14
Θα βάλει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «πράσινους», με ετήσιες αποδοχές περίπου 1 εκατ. ευρώ30.07.2026 - 16:40
Ο Έλληνας διεθνής αφήνει τη Γερμανία έχοντας προσθέσει στο βιογραφικό 66 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 4 γκολ και 3 ασίστ30.07.2026 - 13:49
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα 59α γενέθλια του προέδρου του30.07.2026 - 13:22
Ο Στέλιος Αργυρόπουλος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της ΕΟΕ για όσα έχει κάνει για την Εθνική Ομάδα30.07.2026 - 12:09
Θα αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ30.07.2026 - 11:28
Θα αγωνίζεται στο "τριφύλλι" για τα επόμενα 3 χρόνια με τον Γάλλο γκαρντ να έχει συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο, που θα υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ30.07.2026 - 10:59
Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας υπάρχει ακόμα το φιλικό προετοιμασίας του Άρη με την Μόντσα30.07.2026 - 09:58
Ο Στέφαν Ορτέγκα είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτησή του και δημοσίευσαν τις πρώτες φωτογραφίες του με τη νέα του φανέλα.29.07.2026 - 22:14
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Πάκσι στο ΟΑΚΑ, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ανακοινώνει την αποστολή για το κρίσιμο παιχνίδι του Β' προκριματικού γύρου του Conference League.29.07.2026 - 20:09
Ο Στέλιος Βασιλειάδης κατέκτησε 6 πρωταθλήματα με την ΑΕΚ ενώ ως μέλος της Ένωσης κατέκτησε το Κύπελλο Κυπελλούχων29.07.2026 - 15:57
Δείτε το βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στον προσωπικό τοθ λογαριασμό στο Instagram29.07.2026 - 15:39
Η απόκτηση του Κροάτη χαφ κόστισε 6 εκατ. ευρώ29.07.2026 - 14:20
Το πλάνο προβλέπει την παραχώρηση του 21% των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές29.07.2026 - 13:48
Πότε είναι τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό29.07.2026 - 11:59
Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα των "πρασίνων" - Πρεμιέρα με Παρί29.07.2026 - 11:49