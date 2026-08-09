Στην κατηγορία Αθλητικά του DEBATER θα βρείτε συνεχή ενημέρωση για το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και όλα τα μεγάλα γεγονότα γύρω από τον αθλητισμό. Αγώνες, μεταγραφές, δηλώσεις, ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εθνικές ομάδες και όλο το παρασκήνιο των σημαντικότερων εξελίξεων από την Ελλάδα και τον κόσμο.

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