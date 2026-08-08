Παλαιό Φάληρο: Συνελήφθη 49χρονος ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης του “Έντικ” – Κατηγορείται για εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς επιχειρηματιών
Ο άνδρας είχε διαφύγει στο εξωτερικό κι επέστρεψε στην Ελλάδα08.08.2026 - 14:38
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Ο άνδρας είχε διαφύγει στο εξωτερικό κι επέστρεψε στην Ελλάδα08.08.2026 - 14:38
Η δράστιδα ήταν πιθανώς υπό την επήρεια αλκοόλ08.08.2026 - 14:29
Ο άνδρας φέρεται να ήταν μεθυσμένος08.08.2026 - 14:11
Εντοπίστηκε από περαστικό08.08.2026 - 13:36
Ο άνδρας καταδικάστηκε σε 11 μήνες φυλάκιση με αναστολή08.08.2026 - 11:54
Στο 100% η πληρότητα στα πλοία08.08.2026 - 11:02
Για την κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες08.08.2026 - 10:51
Σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα, οικισμούς στον κάμπο Μεγάρων κλπ.08.08.2026 - 10:29
Η 46χρονη έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη08.08.2026 - 09:58
Από τη Λεωφόρο Θησέως έως την οδό Καποδιστρίου07.08.2026 - 20:00
Δήμας: "Είμαστε στο 76% του κατασκευαστικού αντικειμένου"07.08.2026 - 19:30
Κατατάσσεται στην τρίτη θέση μεταξύ των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών07.08.2026 - 18:26
Στην παραλία της Παχιάς Άμμου07.08.2026 - 15:30
Την παράλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ07.08.2026 - 15:03
Στο τελικό στάδιο το μεγαλύτερο έργο αναβάθμισης της επιδομής07.08.2026 - 15:00
Μαζί είχαν αποκτήσει δύο παιδιά - Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για τον θάνατό της07.08.2026 - 14:42
Φέρει τραύματα στο πόδι του07.08.2026 - 14:40
Στον αντίποδα, σημειώνει, η τουριστική αγορά της Τουρκίας επιβαρύνεται07.08.2026 - 14:32
Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο λόγω βλάβης στα φρένα07.08.2026 - 14:29
Ο κ. Μπακέλας έκρινε ότι δεν συντρέχει προς το παρόν -για νομικούς λόγους- περίπτωση ανάσυρσης από το αρχείο της υπόθεσης07.08.2026 - 14:07