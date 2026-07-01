Θεσσαλονίκη: Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση κατά στελεχών της Ν.Δ.

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης, καθώς κατέληξε η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα.

Η άτυχη 70χρονη γυναίκα νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, φέροντας εκτεταμένα και βαριά εγκαύματα, μετά την έκρηξη αυτοσχέδιων μηχανισμών με γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας τους.

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Σύμφωνα με ιατρικές πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της παρουσίασε σωρεία σοβαρών επιπλοκών και, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η ίδια η πολιτικός υπέστη εγκαύματα στα άνω και κάτω άκρα, ενώ, αντιμετωπίζει και αναπνευστικά προβλήματα.

Στο νοσοκομείο έχουν διακομιστεί επίσης ο πατέρας της κ. Νέστορα, καθώς και δύο ένοικοι της ίδιας πολυκατοικίας, αντιμετωπίζοντας σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού.

Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν

«Σήμερα, 1-7-2026 και ώρα 5:53π.μ. η κα Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκαύματα [80% της σωματικής της επιφάνειας], πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50μμ. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της και στους οικείους της.

Δείτε εικόνα από την επίθεση:

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι δράστες τοποθέτησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς στην πυλωτή του κτιρίου.

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Η πυροδότησή τους προκάλεσε άμεση ανάφλεξη, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, επεκτάθηκε ταχύτατα λόγω του χαμηλού ύψους της οροφής και των εύφλεκτων αφρωδών υλικών μόνωσης.

Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί ένα πυκνό σύννεφο τοξικού καπνού και οι φλόγες να τυλίξουν σταθμευμένα οχήματα.

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Η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, στην προσπάθειά της να διαφύγει, κατέβηκε από τον 5ο όροφο προς την έξοδο του κτιρίου.

Εκεί εγκλωβίστηκε από το τεράστιο θερμικό φορτίο και τους καπνούς, γεγονός που της προκάλεσε τα βαρύτατα τραύματα. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά προκάλεσε δευτερογενείς εκρήξεις σε ντεπόζιτα καυσίμων των φλεγόμενων αυτοκινήτων, επιδεινώνοντας την κατάσταση στην είσοδο της πολυκατοικίας.

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Οι έρευνες της Κρατικής Ασφάλειας και της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών.

Ποια είναι η Αφροδίτη Νέστορα

Η Αφροδίτη Νέστορα, με καταγωγή από την Κοζάνη και τα Γρεβενά, είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και υποψήφια διδάκτωρ με αναφορά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

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Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Κεντ.

Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη εδώ και περίπου 15 χρόνια, με παρουσία στην πόλη και συνεργασίες με τον e-ΕΦΚΑ αλλά και δήμους της περιοχής.

Προσφάτως ανανέωσε τη θητεία της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης αφού εκλέχτηκε πρώτη σε σταυρούς σύμβουλος με το συνδυασμό «Ανοιχτοί Ορίζοντες».

Παράλληλα, είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα επίλυσης διαφορών μέσω διαμεσολάβησης.

Το γραφείο της ασχολείται με υποθέσεις τραπεζικού και οικονομικού δικαίου, μισθώσεων (αστικών και επαγγελματικών), οικογενειακού δικαίου, εξυγίανσης επιχειρήσεων αλλά και σύγχρονου πτωχευτικού δικαίου.

Παράλληλα, τυγχάνει μέλος του Σωματείου «ΘΕΡΜΑΙΔΕΣ», του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΕΣ», συνεργάτιδα του «Οράματος Ελπίδα», ενώ πρόσφατα ίδρυσε με φίλους & συνεργάτες το σωματείο «RED-Y» με σκοπό την εθελοντική αιμοδοσία & την εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών.