Διπλό φονικό στο Αίγιο: Στο μικροσκόπιο των Αρχών το «οπλοστάσιο» φαρμάκων του Ιταλού κατηγορούμενου

Στη δημοσιότητα ήρθαν οι πρώτες εικόνες από τον τεράστιο όγκο φαρμακευτικών σκευασμάτων που εντοπίστηκαν στο δωμάτιο του Ιταλού υπηκόου και της συντρόφου του, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών για τη στυγερή διπλή δολοφονία στο Αίγιο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Live News του Mega, η οποία εξασφάλισε τα σχετικά στιγμιότυπα, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα πραγματικό «βουνό» από κουτιά, διάσπαρτα σε ολόκληρο τον χώρο, από το κρεβάτι μέχρι το εσωτερικό των συρταριών.

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Το συγκεκριμένο εύρημα θεωρείται κομβικής σημασίας και εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τις διωκτικές αρχές.

Ο λόγος είναι ο ισχυρισμός του ίδιου του κατηγορούμενου, ο οποίος στην απολογία του υποστήριξε πως η λήψη ισχυρών ηρεμιστικών, σε συνδυασμό με τη χρήση κάνναβης, τον βύθισε σε κατάσταση βαθιού λήθαργου, εμποδίζοντάς τον να αντιληφθεί το παραμικρό για το έγκλημα.

Τι έδειξαν οι πρώτες εξετάσεις και το εύρημα-κλειδί

Οι τοξικολογικές αναλύσεις περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση, με τις αρχές να αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εργαστηριακών ελέγχων.

Στον οργανισμό του βασικού υπόπτου εντοπίστηκε μια χημική ουσία η οποία, αν και αποτελεί συστατικό ηρεμιστικών χαπιών, περιέχεται παράλληλα και σε άλλες φαρμακευτικές κατηγορίες.

Όπως αποκάλυψε το ρεπορτάζ του Mega, παρά τον τεράστιο αριθμό σκευασμάτων που κατασχέθηκαν στο σπίτι, δεν εντοπίστηκε κανένα κλασικό ηρεμιστικό χάπι.

Αντίθετα, η συντριπτική πλειονότητα των ευρημάτων αφορά φάρμακα για παθολογικές παθήσεις, καθώς και σκευάσματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία.