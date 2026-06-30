Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;

Το πιο σημαντικό πρόβλημα και τη μεγαλύτερη πρόκληση εξακολουθεί να αποτελεί τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για την κυβέρνηση το ζήτημα της ακρίβειας.

Οι τιμές βασικών προϊόντων διαβίωσης είναι στα ύψη, παρά τη μικρή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, τον προηγούμενο μήνα, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να ανακόψει το κύμα της ακρίβειας, χωρίς όμως να διαταραχθεί η λειτουργία της αγοράς.

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Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συμφωνία που επιτεύχθηκε στη σύσκεψη της Δευτέρας 29/6 υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η άρση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων από την 1η Ιουλίου.

Ωστόσο, η κατάργησή του δεν αναμένεται να οδηγήσει σε ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα, καθώς βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα έως την εφαρμογή της εθνικής συμφωνίας για μειώσεις τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου.

Η δεύτερη φάση της συμφωνίας μετατίθεται χρονικά για τις αρχές Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, μέσα στο καλοκαίρι θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με τη βιομηχανία, το λιανεμπόριο και τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, ένα πακέτο ουσιαστικών μειώσεων τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.

«Υπάρχει η συναντίληψη με την επιχειρηματικότητα ότι σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων που οι τιμές τους μειώθηκαν μεσοσταθμικά 6% χάρη στο μέτρο του πλαφόν, οι τιμές θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα τους δύο καλοκαιρινούς μήνες και θα υπάρξει “πάγωμα” τιμών σε όλα τα προϊόντα αυτό το διάστημα. Αφορά τρόφιμα, αναψυκτικά και βασικά είδη διαβίωσης. Και το κυριότερο, υπάρχει η δέσμευση ότι από κοινού με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή, που ευτυχώς θεσμοθετήσαμε, θα δημιουργήσουν ένα καλάθι με πολύ βασικά προϊόντα για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, στο οποίο θα υπάρξουν σοβαρές μειώσεις τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου και για το επόμενο τρίμηνο. Πρόκειται για μια κρίσιμη συμβολή προστασίας και στήριξης των καταναλωτών», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε επίσης ότι «είναι ευθύνη της επιχειρηματικότητας να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος προς όφελος των νοικοκυριών. Με αυτό τον τρόπο οι πολίτες θα καταλάβουν ότι κάνουμε αλλεπάλληλες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής που αφορά πάρα πολλά νοικοκυριά».

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Πάντως, τα μέτρα κατά της ακρίβειας που ανακοινώθηκαν πυροδότησαν νέα σφοδρή πολιτική σύγκρουση, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κατηγορούν την κυβέρνηση για ημίμετρα που δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά.

Το DEBATER για μια ακόμα φορά ζητά τη γνώμη σας: Εσείς πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;