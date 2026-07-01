Αγγλία – Κονγκό 2-1: Ανατροπή με Κέιν και πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ 2026

H Αγγλία επικράτησε 2-1 του Κονγκό και προκρίθηκε στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 το βράδυ της Τετάρτης 1/7.

Συγκεκριμένα, τα «τρία λιοντάρια» παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με δυο γκολ του Χάρι Κέιν, έκαναν την ανατροπή και πήραν την πρόκριση για την φάση του 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου όπου θα αντιμετωπίσουν το Μεξικό.

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Μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης άρχισε να διαγράφεται η μεγαλύτερη έκπληξη της διοργάνωσης, που όμως έμεινε ανολοκλήρωτη. Σε σέντρα προς την αριστερή πλευρά της περιοχής της Αγγλίας διαπιστώθηκε ένα τεράστιο κενό, αφού εκεί δεν βρισκόταν κανένας αμυνόμενός, παρά μόνο ο Τσιπένγκα ο οποίος με δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ.

Στη συνέχεια του αγώνα ακολούθησε «ραψωδία» του Μπασί με απίθανες αποκρούσεις, αλλά και μία φάση η οποία -έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς- αποδείχθηκε η πλέον καθοριστική. Στο 42΄ ο Γουϊσα βγήκε πρώτος στη μπάλα και πλάσαρε μέσα από τη μικρή περιοχή, ο Πίκφορντ έμεινε ακινητοποιημένος, όμως η μπάλα βρήκε στο αριστερό του δοκάρι και έφυγε άουτ.

Οι Άγγλοι είδαν τον Ράσφορντ στο 28΄, σε ανυπεράσπιστη από τερματοφύλακα εστία, να σουτάρει αλλά να αποκρούει πάνω στη γραμμή ο Τουανζέμπε, ενώ ο Μπασί έμοιαζε ανίκητος στις προσπάθειες του Μπέλιγχαμ και του Κέιν (αμφότερες στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου), ενώ είχε και κάποιες -λιγότερο δύσκολες- επεμβάσεις στο β΄ ημίχρονο.

Κι ενώ τα… φίδια είχαν αρχίσει να ζώνουν την ομάδα του Τούχελ, η λύση ήρθε από τον συνήθη ύποπτο. Στο 75΄ ο Γκόρντον που είχε μπει ως αλλαγή, σέντραρε από αριστερά και ο Χάρι Κέιν με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Αυτός ο καταπληκτικός σκόρερ, ίσως ο κορυφαίος του 21ου αιώνα, δεν σταμάτησε εκεί.

Στο 86΄ βρήκε τον τρόπο από πολύ δύσκολη θέση, με βολίδα με το δεξί, να διαμορφώσει το τελικό 2-1 με το 72ο εφετινό του γκολ. Εκατομμύρια Άγγλοι ανάσαναν ανακουφισμένοι, αλλά η ομάδα του Τούχελ θα πρέπει να αλλάξει πολλά ενόψει της αναμέτρησης με το Μεξικό σε μία εβδομάδα στο «Αζτέκα».

ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Κόνσα, Οράιλι, Γκέχι, Σπενς (71΄ Έζε), Ράις (90+1΄ Στόουνς), Άντερσον, Μπέλιγχαμ, Κέιν, Ράσφορντ (60΄ Γκόρντον), Μαντουέκε (60΄ Σάκα).

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Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ (Σεμπαστιέν Ντεσάμπρ): Μπασί, Ουάν-Μπισάκα, Τουανζέμπε, Μπεμπά, Μαζουακού (89΄ Γ. Καγέμπε), Μουκάου (76΄ Μ.Καγέμπε), Εμπούκου, Μουτουσάμι (89΄ Μαγέλε), Σαντίκι, Τσιπένγκα (76΄ Μπονγκόντα), Γουϊσα