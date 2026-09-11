Αποκλειστικό DEBATER: Η γιατρός του ιατρείου στο Κολωνάκι περιέγραφε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ως «detox»

Ένα νέο, αποκαλυπτικό βίντεο που έχει στη διάθεσή του το DEBATER έρχεται να προσθέσει ακόμη μία κρίσιμη διάσταση στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο βίντεο, διάρκειας περίπου πέντε λεπτών και 20 δευτερολέπτων, η γιατρός που δραστηριοποιούνταν στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου κατέρρευσε ο τραγουδιστής, παρουσιάζει ένα μηχάνημα φιλτραρίσματος του αίματος, το οποίο περιγράφει ως μέσο συνολικής «αποτοξίνωσης» του οργανισμού.

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Η ίδια υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να παγιδεύσει, μεταξύ άλλων, βαρέα μέταλλα, μικροπλαστικά, φυτοφάρμακα, οργανικούς διαλύτες, φάρμακα και ανοσοσυμπλέγματα, ώστε –όπως αναφέρει χαρακτηριστικά– να επιστρέφει στον οργανισμό «καθαρό, φρέσκο αίμα».

Το υλικό δεν καταγράφει οποιαδήποτε ιατρική πράξη στον Γιώργο Μαζωνάκη ούτε τη στιγμή της κατάρρευσής του. Αποτυπώνει, ωστόσο, τον τρόπο με τον οποίο η γιατρός παρουσίαζε τη συγκεκριμένη διαδικασία και τα αποτελέσματα που της απέδιδε.

«Μηχάνημα detoxic όλου του οργανισμού»

Στην αρχή του βίντεο, η γιατρός εμφανίζεται ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με την απόκτηση του μηχανήματος.

«Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι’ αυτό ένα καινούργιο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detoxic όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος», αναφέρει.

Στη συνέχεια το περιγράφει ως προϊόν γερμανικής τεχνολογίας, το οποίο, όπως υποστηρίζει, αναπτύχθηκε πριν από περίπου 20 χρόνια με στόχο τον «καθαρισμό» του ανθρώπινου οργανισμού από την περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Κατά τα λεγόμενά της, αυτή η επιβάρυνση προέρχεται από:

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Τις τροφές

Τον αέρα

Το νερό

Τα φυτοφάρμακα και τα εντομοκτόνα

Τα βαρέα μέταλλα

Τα μικροπλαστικά

Τις σιλικόνες

Τους οργανικούς διαλύτες

Ορισμένα φάρμακα

Τα ανοσοσυμπλέγματα

Η γιατρός προχωρά, μάλιστα, ένα βήμα παραπέρα, συνδέοντας τις αποκαλούμενες «τοξίνες» όχι μόνο με τη σωματική κατάσταση, αλλά και με τον ψυχισμό του ανθρώπου.

«Περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα»

Περιγράφοντας τη λειτουργία του μηχανήματος, η γιατρός αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας «περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα», το οποίο φιλτράρεται.

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Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, τα φίλτρα «υψηλής τεχνολογίας» μπορούν να παγιδεύσουν «ό,τι είναι τοξικό και ξένο στο σύστημά μας».

«Εμείς να έχουμε πίσω καθαρό, φρέσκο αίμα, απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά», ακούγεται να λέει στο αποκλειστικό βίντεο.

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Οι συγκεκριμένες διατυπώσεις αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τον εντοπισμό δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του Κολωνακίου, τα οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, δεν επιτρεπόταν να βρίσκονται εγκατεστημένα σε χώρο αυτής της μορφής.

Από την «αποτοξίνωση» στη νοητική και συναισθηματική ευεξία

Στο επόμενο μέρος του βίντεο, η γιατρός αποδίδει στη διαδικασία οφέλη τα οποία, όπως λέει, δεν περιορίζονται στο σώμα.

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Υποστηρίζει ότι μετά το φιλτράρισμα του αίματος ο άνθρωπος μπορεί να αισθανθεί «ευεξία σε όλα τα επίπεδα», δηλαδή τόσο σωματικά όσο και νοητικά και συναισθηματικά.

Όπως εξηγεί, το νευρικό και το ορμονικό σύστημα, αλλά και τα συναισθήματα, αποτελούν «βιοχημεία», η οποία –κατά την ίδια– μπορεί να μεταβληθεί μετά τη διαδικασία.

Στο βίντεο, πάντως, δεν παρατίθενται συγκεκριμένες κλινικές μελέτες, επιστημονικές δημοσιεύσεις ή εγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις που να τεκμηριώνουν αυτούς τους ευρείς ισχυρισμούς.

Το παρουσίαζε και ως πρόγραμμα ιατρικού τουρισμού

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η σύνδεση της διαδικασίας με τον τουρισμό ευεξίας και τη μακροζωία.

Η γιατρός εμφανίζεται να προτείνει την οργάνωση εβδομαδιαίων ή δεκαήμερων προγραμμάτων, μέσα από τα οποία επισκέπτες από το εξωτερικό θα μπορούσαν να συνδυάζουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα με τη συγκεκριμένη πρακτική.

Υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα θα μπορούσε να επιφέρει ακόμη και «αλλαγή ζωής μόνιμης διάρκειας», επιτρέποντας στον επισκέπτη να επιστρέψει στη χώρα του «ανανεωμένος» και με «καινούργιες συντεταγμένες» για τη ζωή του.

Παράλληλα, συνδέει το συγκεκριμένο μοντέλο με την παγκόσμια τάση γύρω από την ευεξία, την αντιγήρανση και τη μακροημέρευση, αναφέροντας ότι επενδύονται σημαντικά ποσά σε προγράμματα που υπόσχονται καλύτερη υγεία έως τα βαθιά γεράματα.

Ως ιστορικό επιχείρημα επικαλείται, μάλιστα, την παράδοση της Ελλάδας από την εποχή του Ιπποκράτη, των ιαματικών πηγών και των Ασκληπιείων.

Τι είναι πραγματικά η θεραπευτική πλασμαφαίρεση

Η θεραπευτική πλασμαφαίρεση είναι μια σύνθετη εξωσωματική ιατρική διαδικασία κατά την οποία το αίμα αφαιρείται προσωρινά από το σώμα και διαχωρίζεται στα συστατικά του. Ανάλογα με τη μέθοδο, το πλάσμα αφαιρείται ή υποβάλλεται σε επεξεργασία, ενώ τα κύτταρα του αίματος επιστρέφουν στην κυκλοφορία.

Όπως έχει αναλυτικά παρουσιάσει το DEBATER στο θέμα για το τι είναι η πλασμαφαίρεση και ποιους κινδύνους ενέχει, η διαδικασία χρησιμοποιείται για συγκεκριμένες παθήσεις και απαιτεί σαφή ιατρική ένδειξη, εξειδικευμένο προσωπικό, κατάλληλες υποδομές και συνεχή παρακολούθηση.

Η Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής των ΗΠΑ αναφέρει ότι η πλασμαφαίρεση εφαρμόζεται σε επιλεγμένα αιματολογικά, νευρολογικά, νεφρολογικά και αυτοάνοσα νοσήματα. Στις πιθανές επιπλοκές περιλαμβάνονται η πτώση της αρτηριακής πίεσης, οι διαταραχές ηλεκτρολυτών, η υποασβεστιαιμία, οι αντιδράσεις μετάγγισης και οι διαταραχές της πήξης.

Η γενική «αποτοξίνωση» του οργανισμού, η αντιγήρανση, η μακροζωία ή η συναισθηματική ευεξία δεν περιλαμβάνονται ως αυτοτελείς, καθιερωμένες θεραπευτικές ενδείξεις στους σχετικούς καταλόγους.

Αυτό δεν επιτρέπει από μόνο του κανένα συμπέρασμα για το τι συνέβη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η ενδεχόμενη σχέση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης με τον θάνατό του αποτελεί αντικείμενο της συνεχιζόμενης ιατροδικαστικής και δικαστικής έρευνας.

«Νόμιμο ιατρείο», αλλά όχι για πλασμαφαίρεση

Ο φακός του DEBATER κατέγραψε στην πόρτα του χώρου δύο επιγραφές του ΙΣΑ με την ένδειξη «Νόμιμο Ιατρείο».

Σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, στον χώρο συστεγάζονταν ένα παθολογικό ιατρείο και ένα ιατρείο άνευ ειδικότητας, τα οποία διέθεταν βεβαιώσεις λειτουργίας. Η κρίσιμη διάκριση, ωστόσο, είναι ότι οι συγκεκριμένες άδειες δεν επέτρεπαν την εγκατάσταση μηχανημάτων ή τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης.

Ο ΙΣΑ ανέφερε ακόμη ότι τα ιατρεία είχαν ελεγχθεί το 2024 και το 2025, χωρίς να έχει διαπιστωθεί τότε η παρουσία τέτοιων μηχανημάτων.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε ότι η πλασμαφαίρεση απαγορεύεται εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος και προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση για τις κλινικές αντιγήρανσης και μακροβιότητας.

Οι «χαμένες» ώρες και τα ερωτήματα για την κατάρρευση

Οι Αρχές επιχειρούν παράλληλα να ανασυνθέσουν το ακριβές χρονικό της παραμονής του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER, εξετάζεται απόκλιση περίπου τρεισήμισι ωρών ανάμεσα στην ώρα άφιξης που φέρεται να ανέφερε η γιατρός και στην ώρα που καταγράφεται σε βίντεο.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει:

Η κατάσταση του τραγουδιστή όταν έφτασε στο ιατρείο

Το εάν και ποια θεραπευτική πράξη πραγματοποιήθηκε

Η ώρα έναρξης της διαδικασίας

Η διάρκεια παραμονής του στον χώρο

Οι ενέργειες που έγιναν μετά την κατάρρευσή του

Η ύπαρξη και η ενδεχόμενη χρήση απινιδωτή

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στις πληροφορίες ότι ο τραγουδιστής είχε καταρρεύσει σε εστιατόριο της Κηφισιάς τέσσερις ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ ανέφερε ότι οι διασώστες έφτασαν στο σημείο μέσα σε τρία έως τέσσερα λεπτά, ενώ έθεσε ερωτήματα για την ύπαρξη απινιδωτή και για το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ενημέρωσή του, κανένας γιατρός δεν συνόδευσε το ασθενοφόρο.

Ποινική δίωξη στους δύο γιατρούς

Σε βάρος των δύο γιατρών ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου.

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πρόκειται για αίτημα της πλευράς της οικογένειας και όχι για την κατηγορία που έχει ασκηθεί έως τώρα.

Η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφή αιτία θανάτου, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την ακριβή αιτία της ανακοπής ούτε για ενδεχόμενη αιτιώδη σύνδεση με συγκεκριμένη ιατρική πράξη.

Οι δύο κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη.