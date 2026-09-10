Γιώργος Μαζωνάκης: Είχε καταρρεύσει σε εστιατόριο τέσσερις ημέρες πριν από τον θάνατό του

Ένα περιστατικό που σημειώθηκε μόλις τέσσερις ημέρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έρχεται στο φως, την ώρα που οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος τραγουδιστής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που προβλήθηκαν στην εκπομπή Live News, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταρρεύσει το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, ενώ βρισκόταν σε εστιατόριο της Κηφισιάς.

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Το περιστατικό φέρεται να συνέβη περίπου στις 19:00, την ώρα που ο 54χρονος ερμηνευτής καθόταν σε τραπέζι μαζί με τρία ακόμη άτομα.

«Λιποθύμησε πάνω στο τραπέζι»

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι το εστιατόριο δεν είχε πολύ κόσμο και πως κάποια στιγμή ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τις αισθήσεις του πάνω στο τραπέζι, προκαλώντας αναστάτωση στην παρέα του.

«Το Σάββατο το απόγευμα ήρθε για φαγητό εδώ στην Κηφισιά ο Μαζωνάκης. Το μαγαζί δεν είχε πολύ κόσμο. Κάποια στιγμή λιποθύμησε πάνω στο τραπέζι. Υπήρξε μια αναστάτωση, ήταν μαζί με άλλα τρία άτομα», περιέγραψε.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο υπεύθυνος του καταστήματος και οι άνθρωποι που βρίσκονταν μαζί του επιχείρησαν να διαχειριστούν το περιστατικό με διακριτικότητα.

Ο τραγουδιστής φέρεται να μεταφέρθηκε έξω από την πίσω είσοδο του εστιατορίου, προκειμένου να μην προκληθεί αναστάτωση και να μη δοθεί έκταση στο συμβάν.

«Έγιναν όλα πολύ διακριτικά και με ησυχία»

Δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο, ενώ ένα μαύρο όχημα είχε τοποθετηθεί στον δρόμο κοντά στο κατάστημα, περιορίζοντας τη διέλευση άλλων αυτοκινήτων.

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«Δεν είχε μαζευτεί κόσμος, το έκαναν πολύ διακριτικά. Πολλή ησυχία, δεν είχε βγει κανένας έξω», ανέφερε για όσα συνέβησαν εκείνο το απόγευμα.

Κατά την περιγραφή του, το ασθενοφόρο προσέγγισε το πίσω μέρος του εστιατορίου περίπου μισή με μία ώρα αργότερα.

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Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες ημέρες του τραγουδιστή

Το περιστατικό στην Κηφισιά εξετάζεται πλέον στο πλαίσιο του ευρύτερου χρονικού των τελευταίων ημερών πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή, μετά τη μετάβασή του σε ιατρείο όπου φέρεται να υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση.

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Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν και με ποιον τρόπο το περιστατικό της λιποθυμίας συνδέεται με όσα ακολούθησαν.