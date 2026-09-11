Γεωργιάδης: “Νομοθετική ρύθμιση για τις κλινικές αντιγήρανσης και μακροβιότητας – Το ρυθμιστικό πλαίσιο έχει ξεπεραστεί σε όλο τον κόσμο”

Σε νομοθετική παρέμβαση ώστε να υπάρξει ρύθμιση του πλαισίου που αφορά τις κλινικές αντιγήρανσης και μακροβιότητας αναμένεται να προχωρήσει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στην κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι.

Ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε: «όσον αφορά το ζήτημα με τα κέντρα αυτά και τις διαφημίσεις τους που είναι θέμα δημόσιας υγείας, θα συστήσουμε άμεσα νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και νομικούς ώστε να υπάρξει ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα».

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«Η αντιγήρανση, η μακροβιότητα είναι πλευρά της επιστήμης που έχει μεγάλη ανάπτυξη αλλά το πλαίσιο είναι γκρίζο. Σε όλες τις χώρες του κόσμου οι τεχνικές μακροβιότητας έχουν ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών, υπάρχουν γκρίζες ζώνες παντού» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι «η πλασμαφαίρεση απαγορεύεται να γίνει εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος».

Παράλληλα ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι αφενός «το ΕΚΑΒ ήταν σε 4 λεπτά στην κλινική στο Κολωνάκι και προσφέρθηκαν όσες πρώτες βοήθειες ήταν δυνατόν να δώσει η επιστήμη» και αφετέρου «η πράξη της πλασμαφαίρεσης γινόταν τελείως παράνομα».

«Το ιατρείο είχε νόμιμη άδει για παθολογικό ιατρείο που περιλαμβάνει αρκετές πράξεις αλλά η πλασμαφαίρεση δεν ήταν σε αυτές» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.