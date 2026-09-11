Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη – Αναμένονται οι τοξικολογικές

Απροσδιόριστη είναι η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά και την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό του τραγουδιστή.

Η νεκροψία – νεκροτομή, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 11:30, δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ευρήματα εξετάζονται από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Χαράς Σπηλιόπουλου, ενώ την νεκροτομή πραγματοποίησαν οι ιατροδικαστές Σωτήρης Μπουζιάνης, Νίκος Καλόγρηας και Κωνσταντίνος Κουβάρης.

Στα δικαστήρια οι δύο γιατροί

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου οι δυο γιατροί της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι, όπου έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, μετά την σύλληψή τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή στην κλινική τους στο Κολωνάκι.

“Κάποια θεσμικά όργανα δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους” είπε ο δικηγόρος του

Την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών, στην κλινική των οποίων έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ζήτησε ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λυκούδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υποστήριξε ότι για να γινόταν μία τέτοια διαδικασία σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο, όπως ήταν δηλωμένο, για τόσο καιρό, κάποια «θεσμικά όργανα δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους».

Αρχικά ανέφερε πως: «Είμαι ικανοποιημένος από τα αντανακλαστικά που έχει επιδείξει η Ελληνική Αστυνομία, και η εισαγγελία. Έχω υπόψιν μου μια σειρά ανακριτικών πράξεων που θα προσκομίσω την αίτησή μου στην κυρία ανακρίτρια αργά σήμερα το μεσημέρι, ή τη Δευτέρα, προκειμένου να γίνουν συμπληρωματικά κάποιες πράξεις που εγώ κρίνω ότι πρέπει να γίνουν για τη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως σημειώνει ο κ. Λυκούδης μεταξύ άλλων θα ζητήσει την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών για να φανούν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν εκείνη την ημέρα, τις κλήσεις στο ΕΚΑΒ και την πληροφόρηση που έδωσαν στους διασώστες. «Πρέπει να δούμε αν έκαναν καλά τη δουλειά τους και αν ενημέρωσαν όπως έπρεπε, για να αντιμετωπιστεί το γεγονός». Όπως τόνισε ο δικηγόρος «πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στο τι έγινε εκείνες τις κρίσιμες ώρες».

Ο κ. Λυκούδης συνέχισε λέγοντας πως «δεν υπάρχει αμφισβήτηση σε δύο θέματα. Το ένα είναι ότι έχουμε ένα ‘’ιατρείο’’ που έκανε παρανόμως ιατρικές πράξεις. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Το δεύτερο είναι ότι, για να γίνει αυτό, κάποια θεσμικά όργανα δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό είναι ο Ιατρικός Σύλλογος ή η αστυνομία που είπε ο κ. Πατούλης ή οτιδήποτε, αλλά υπάρχει ένα θεσμικό κενό ελέγχου που θα πρέπει, ως κοινωνία, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως τόνισε «δεν είναι μόνο η απόδοση ευθυνών. Είναι ότι χιλιάδες συμπολίτες μας πηγαίνουν σε ένα ιατρείο που έχει μια ταμπέλα απ’ έξω που λέει ότι λειτουργεί νομίμως, είναι νόμιμο ιατρείο, με τη σφραγίδα του Ιατρικού Συλλόγου, και εκεί κάνουν διάφορες ‘’θεραπείες’’, οι οποίες δεν έπρεπε να γίνονται σε τέτοια ιατρεία».

Ο συνήγορος της οικογένειας του καλλιτέχνη επισήμανε πως «αυτό που επιδιώκει η οικογένεια είναι να αναδειχθεί η αλήθεια και όποιος έχει ευθύνες, να του αναλογιστούν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερωτηθείς εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συντάξει διαθήκη, ο δικηγόρος απάντησε πως: «δεν είναι υπόψιν μου κάτι τέτοιο. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Γνωρίζοντας τον Γιώργο και τις συζητήσεις που είχαμε κάνει, δεν σκεφτόταν την κατάσταση μετά θάνατον».