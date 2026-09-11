Αποκάλυψη DEBATER: «Νόμιμο Ιατρείο» γράφουν οι πινακίδες στην πόρτα του χώρου όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Μια ιδιαίτερα σημαντική εικόνα από το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, φέρνει στο φως το DEBATER, την ώρα που οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο φακός του DEBATER βρέθηκε στην πολυκατοικία της οδού Καρνεάδου και κατέγραψε την πόρτα του χώρου που έχει μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών.

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Στην εξωτερική είσοδο της πολυκατοικίας δεν υπάρχει κάποια εμφανής ένδειξη που να παραπέμπει σε ιατρικό χώρο. Η εικόνα θυμίζει μια συνηθισμένη πολυκατοικία με διαμερίσματα και τίποτα δεν προϊδεάζει τον επισκέπτη για όσα βρίσκονται στο εσωτερικό της.

Οι δύο επιγραφές «Νόμιμο Ιατρείο»

Η εικόνα αλλάζει όταν κάποιος φτάσει στον πρώτο όροφο. Επάνω στην πόρτα του συγκεκριμένου χώρου βρίσκονται δύο επιγραφές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, οι οποίες φέρουν με μεγάλα γράμματα την ένδειξη «ΝΟΜΙΜΟ ΙΑΤΡΕΙΟ» και το έμβλημα του Συλλόγου.

Στη μία επιγραφή αναγράφεται η ένδειξη «ΙΑΤΡΟΣ», ενώ στη δεύτερη η ειδικότητα «ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ».

Οι δύο επιγραφές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην πόρτα του ιατρείου όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Φωτογραφία: DEBATER

Πρόκειται για την εικόνα που αντίκριζε κάθε ασθενής πριν περάσει την πόρτα του ιατρείου. Μία εικόνα που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά τις αποκαλύψεις για τις θεραπευτικές πράξεις που φέρεται να πραγματοποιούνταν μέσα στον χώρο.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, στάθηκε ειδικά στην ύπαρξη της πινακίδας, επισημαίνοντας ότι ένας πολίτης έβλεπε την ένδειξη περί νόμιμης λειτουργίας και θεωρούσε ότι μπορούσε να εμπιστευτεί τον συγκεκριμένο χώρο.

Νόμιμο ιατρείο, αλλά όχι για πλασμαφαίρεση

Η κρίσιμη διάκριση που προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία αφορά τη νόμιμη λειτουργία των δύο ιατρείων και το εάν επιτρεπόταν να πραγματοποιείται σε αυτά η συγκεκριμένη ιατρική διαδικασία.

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Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, στον χώρο συστεγάζονταν ένα παθολογικό ιατρείο και ένα ιατρείο άνευ ειδικότητας, για τα οποία είχαν χορηγηθεί οι αντίστοιχες βεβαιώσεις λειτουργίας.

Κατά την έκτακτη αυτοψία του ΙΣΑ, ωστόσο, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, δεν επιτρεπόταν να είναι εγκατεστημένα σε ιατρεία αυτής της μορφής.

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Ο ΙΣΑ διευκρίνισε ακόμη ότι οι χώροι είχαν ελεγχθεί το 2024 και το 2025, χωρίς τότε να έχει διαπιστωθεί η παρουσία αντίστοιχων μηχανημάτων.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ξεκαθάρισε ότι το ιατρείο διέθετε νόμιμη άδεια ως παθολογικό ιατρείο, αλλά η πλασμαφαίρεση δεν περιλαμβανόταν στις επιτρεπόμενες πράξεις. Παράλληλα, προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση για τις κλινικές αντιγήρανσης και μακροβιότητας.

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Στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί

Οι δύο γιατροί που δραστηριοποιούνταν στον χώρο συνελήφθησαν μετά τις έρευνες στο ιατρείο του Κολωνακίου και στην κατοικία τους στο Ψυχικό.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση, ενώ την Παρασκευή οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελέα.

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Οι δικαστικές Αρχές καλούνται να αξιολογήσουν τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν, τις συνθήκες λειτουργίας του χώρου και τη διαχείριση της κατάρρευσης του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, εξετάζεται εάν η θεραπευτική διαδικασία ξεκίνησε ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ήδη σε επιβαρυμένη κατάσταση, καθώς και εάν έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες όταν κατέρρευσε.

Η ποινική ευθύνη των δύο κατηγορουμένων δεν έχει κριθεί και θα αποτελέσει αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.

Το βίντεο και οι 3,5 «χαμένες» ώρες

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο οπτικό υλικό που βρίσκεται στη διάθεση των ερευνητών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η γιατρός φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο περίπου στις 16:30. Ωστόσο, βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές φέρεται να καταγράφει την άφιξή του στις 13:00, δηλαδή περίπου τρεισήμισι ώρες νωρίτερα.

Οι ερευνητές επιχειρούν να εξακριβώσουν πόσο χρόνο παρέμεινε στον χώρο, πότε ξεκίνησε η διαδικασία, ποια ήταν η κατάσταση της υγείας του και τι ακριβώς συνέβη μέχρι τη στιγμή της ανακοπής.

Οι καταθέσεις αντιπαραβάλλονται με το διαθέσιμο οπτικό υλικό, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και τα υπόλοιπα ευρήματα.

Οι τέσσερις σακούλες με τα πειστήρια

Κατά την έρευνα στο ιατρείο οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν τέσσερις χάρτινες σακούλες με πειστήρια.

Μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβάνονται έγγραφα, ψηφιακά αρχεία και συσκευές, τα ρούχα του Γιώργου Μαζωνάκη και υλικό που φέρεται να συνδέεται με τη διαδικασία που πραγματοποιήθηκε.

Τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση, ενώ η συνολική έρευνα επικεντρώνεται στις αντιφάσεις, στο βίντεο και στα χρονικά κενά.

Ο δικηγόρος της οικογένειας έχει ζητήσει επίσης την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των δύο γιατρών, προκειμένου να εξεταστούν οι κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν, η επικοινωνία με το ΕΚΑΒ και οι πληροφορίες που δόθηκαν στους διασώστες.

Τα ερωτήματα για τον απινιδωτή

Νέα ερωτήματα προκύπτουν και από όσα ανέφερε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος.

Όπως δήλωσε, το ασθενοφόρο και η μηχανή του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο μέσα σε τρία έως τέσσερα λεπτά από την κλήση, η οποία αφορούσε άνδρα χωρίς αισθήσεις.

Οι διασώστες ξεκίνησαν άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και συνέχισαν τις προσπάθειες κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Ο ίδιος έθεσε ερωτήματα για το εάν υπήρχε απινιδωτής στο ιατρείο και εάν χρησιμοποιήθηκε, ενώ ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, κανένας γιατρός δεν συνόδευσε το ασθενοφόρο προς το νοσοκομείο.

Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου

Την ίδια ώρα, η νεκροψία-νεκροτομή δεν οδήγησε σε σαφές συμπέρασμα για την αιτία θανάτου του 54χρονου τραγουδιστή.

Οι απαντήσεις αναμένονται πλέον από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα κληθούν να αποσαφηνίσουν τον μηχανισμό θανάτου και το εάν υπάρχει σύνδεση με τη διαδικασία που φέρεται να πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο.

Μέχρι την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για τα ακριβή αίτια της μοιραίας κατάληξης.

Η κατάρρευση τέσσερις ημέρες νωρίτερα

Στο μικροσκόπιο έχει μπει και ένα περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε τέσσερις ημέρες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του σε εστιατόριο της Κηφισιάς το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν και με ποιον τρόπο το περιστατικό εκείνο συνδέεται με όσα συνέβησαν τέσσερις ημέρες αργότερα στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Οι Αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν καταθέσεις, ιατρικά στοιχεία, ψηφιακά δεδομένα και οπτικό υλικό, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη.