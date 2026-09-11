Μαζωνάκης: Ο δικηγόρος του ζητά αναβάθμιση των κατηγοριών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο γιατρούς

Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ζητάει ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης στους δύο γιατρούς.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λυκούδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε πως η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαιώνει πως δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια. Παράλληλα, ο κ. Λυκούδης τόνισε πως ο θάνατος αποδίδεται σε λανθασμένη ιατρική πράξη.

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«Επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρυμένη η καρδιά του καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας. Αυτό έλεγα από προχθές, ότι η πληροφόρησή μου από τον προσωπικό του ιατρό, ήταν ότι η καρδιά ήταν καλύτερη από τη δική μου και από όλων μας, ότι δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, σήμερα επιβεβαιώθηκε και ιατροδικαστικώς. Το δεύτερο είναι ότι η άποψή μας είναι ότι ο θάνατος οφείλεται στην ιατρική πράξη την οποία έλαβε ή τις ιατρικές πράξεις. Μπορεί να είναι η πλασμαφαίρεση που λένε οι κατηγορούμενοι ή κάποια άλλη ιατρική πράξη η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί» ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.

«Αν έγινε η πλασμαφαίρεση ή μόνο η πλασμαφαίρεση και κάτι άλλο, θα είναι κάτι που θα το θα αναδειχθεί στην πορεία», τόνισε επίσης ο δικηγόρος αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει και κάποια άλλη ιατρική πράξη στον τραγουδιστή ενώ ανακοίνωσε πως: «Θα στραφώ στην ανακρίτρια με υπόμνημά μου και θα ζητήσω την αναβάθμιση της κατηγορίας, από θανατηφόρα έκθεση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο».

Ο συνήγορος της οικογένειας του καλλιτέχνη εξαπέλυσε πυρά κατά των δύο γιατρών λέγοντας πως «προκειμένου να έχουν οικονομικές απολαβές, προέβησαν στην πλασμαφαίρεση, με τον κίνδυνο να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή».

Παράλληλα, έκανε γνωστό πως θα ζητήσει και την κατάσχεση των παρανόμως εγκατεστημένων μηχανημάτων που βρίσκονται στο ιατρείο. «Θέλω να ληφθεί DNΑ για να διαπιστωθεί εάν ο Γιώργος είχε επαφή με κάποιο άλλο μηχάνημα».

Ερωτηθείς για τις εργαστηριακές εξετάσεις που αναμένονται, ο κ. Λυκούδης απάντησε πως: «Οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις δεν ξέρω αν θα μας οδηγήσουν σε ασφαλές συμπέρασμα. Νομίζω όμως ότι μόνο το σημερινό εύρημα ότι δεν υπάρχει προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι συνδέεται με την ιατρική ή τις ιατρικές πράξεις που έγιναν».

Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Λυκούδη, έχει εντοπιστεί ο οδηγός ταξί ο οποίος πήγε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο. «Θα εξεταστεί από Δευτέρα και θα επιβεβαιώσει την ώρα», υπογράμμισε.