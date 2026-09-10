Θάνατος Μαζωνάκη: Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης βρήκε ο ΙΣΑ – Έρευνα στο σπίτι των γιατρών

Key Takeaways by DEBATER AI Η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται, με Αρχές να ερευνούν το σπίτι των γιατρών στο Ψυχικό.

Στο ιατρείο του Κολωνακίου, βρέθηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που απαγορεύονται.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ελέγχει την κατάσταση και ανακοινώνει ότι η πλασμαφαίρεση δεν επιτρέπεται σε ακατάλληλους χώρους.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής για να διασαφηνιστούν οι λόγοι θανάτου του τραγουδιστή.

Οι αρχές επισημαίνουν την ανάγκη προσοχής στις ιατρικές δομές που επιλέγουν οι πολίτες.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες στο σπίτι των δύο γιατρών στο Ψυχικό.

Την ίδια ώρα, νέα κρίσιμα στοιχεία έρχονται στο φως από τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο ιατρείο του Κολωνακίου, όπου ο τραγουδιστής φέρεται να υποβλήθηκε σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης πριν από την ανακοπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΙΣΑ, κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορευόταν να είναι εγκατεστημένα στον συγκεκριμένο χώρο.

Σε εξέλιξη η έρευνα στο σπίτι των γιατρών στο Ψυχικό

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας στο ιατρείο του Κολωνακίου, οι αστυνομικοί συνεχίζουν την επιχείρηση στην κατοικία των γιατρών στο Ψυχικό. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών στο σπίτι των δύο γιατρών στο Ψυχικό για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Νωρίτερα, από το ιατρείο είχαν απομακρυνθεί τέσσερις χάρτινες σακούλες με έγγραφα, ψηφιακά πειστήρια και τα ρούχα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα κατασχεθέντα αναμένεται να μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση και ανάλυση. Οι δύο γιατροί αποχώρησαν από το ιατρείο χωρίς να κάνουν δηλώσεις.

Οι Αρχές επιχειρούν να συγκεντρώσουν κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης και να φωτίσει τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο τραγουδιστής παρουσίασε ανακοπή.

Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντόπισε ο ΙΣΑ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προχώρησε σε έκτακτο έλεγχο του ιατρείου με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την αυτοψία, το κλιμάκιο του ΙΣΑ εντόπισε δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, δεν επιτρεπόταν να είναι εγκατεστημένα σε ιατρείο αυτής της μορφής.

Στον χώρο συστεγάζονταν ένα παθολογικό ιατρείο και ένα ιατρείο άνευ ειδικότητας, για τα οποία ο ΙΣΑ είχε χορηγήσει τις αντίστοιχες βεβαιώσεις λειτουργίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι είχαν δείξει οι προηγούμενοι έλεγχοι

Όπως διευκρινίζει ο ΙΣΑ, τα συγκεκριμένα ιατρεία είχαν ελεγχθεί επανειλημμένως, με τους πιο πρόσφατους ελέγχους να έχουν πραγματοποιηθεί το 2024 και το 2025.

Κατά τις αυτοψίες εκείνης της περιόδου, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δεν είχε διαπιστωθεί η εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι η πλασμαφαίρεση δεν επιτρέπεται να διενεργείται στους συγκεκριμένους χώρους, καθώς αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία που απαιτεί σαφή ιατρική ένδειξη, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και υποδομές ικανές να αντιμετωπίσουν πιθανές επιπλοκές.

Διαβάστε αναλυτικά τι είναι η πλασμαφαίρεση και πώς πραγματοποιείται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πατούλης: «Η ασφάλεια των ασθενών είναι αδιαπραγμάτευτη»

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του ελέγχου, ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε:

«Η ασφάλεια των ασθενών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Ο ΙΣΑ πραγματοποιεί ελέγχους για την εξασφάλιση της νόμιμης λειτουργίας των φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Για τυχόν διαπιστωθείσες παραβάσεις επιβάλλονται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές κυρώσεις και ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές».

Παράλληλα, ο Γιώργος Πατούλης κάλεσε τους πολίτες να επιλέγουν με ιδιαίτερη προσοχή τις ιατρικές δομές στις οποίες απευθύνονται.

Την Παρασκευή η νεκροψία-νεκροτομή

Καθοριστικά για την εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να είναι τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής και των εργαστηριακών εξετάσεων.

Η νεκροψία-νεκροτομή αναβλήθηκε για το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, καθώς η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε να τοποθετηθεί τεχνικός σύμβουλος.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου και το κατά πόσο συνδέονται με την ιατρική διαδικασία που προηγήθηκε θα αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική έρευνα. Μέχρι τότε, η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και δεν έχει αποδοθεί επισήμως ευθύνη σε κάποιο πρόσωπο.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη.