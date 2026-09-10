Θρίλερ με τον θάνατο Μαζωνάκη: Οι δύο συλλήψεις, το βίντεο-κλειδί και οι 3,5 «χαμένες» ώρες

Key Takeaways by DEBATER AI Η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη περιλαμβάνει αντιφάσεις στις καταθέσεις και νέα στοιχεία όπως οπτικό υλικό.

Δύο γιατροί συνελήφθησαν για θανατηφόρα έκθεση και κατηγορούνται ότι η θεραπεία άρχισε σε επιβαρυμένη κατάσταση του τραγουδιστή.

Αξιοσημείωτη είναι η διαφορά στην ώρα άφιξης του Μαζωνάκη στο ιατρείο, με βίντεο να δείχνει άφιξη τρεισήμισι ώρες νωρίτερα.

Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης εντοπίστηκαν στο ιατρείο, γεγονός που θέτει ερωτήματα για τη νομιμότητα της διαδικασίας.

Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου και οι έρευνες συνεχίζονται για να απαντηθούν κρίσιμα ερωτήματα.

Σε ένα σύνθετο παζλ με κρίσιμα κενά στο χρονικό, καταθέσεις που φέρονται να παρουσιάζουν αντιφάσεις, οπτικό υλικό και νέα ευρήματα έχει εξελιχθεί η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δύο γιατροί που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης συνελήφθησαν και κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν από την ανακοπή και τη διακομιδή του τραγουδιστή στο νοσοκομείο «Ελπίς».

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Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον το βίντεο που φέρεται να διαψεύδει την ώρα άφιξης που ανέφερε η γιατρός, τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκαν στο ιατρείο, τα έγγραφα και τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέ Argentθηκαν, αλλά και η κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν αρχίσει η θεραπεία.

Οι 3,5 ώρες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο

Ένα από τα πλέον κρίσιμα στοιχεία της έρευνας αφορά την ακριβή ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η γιατρός φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής έφτασε στον χώρο στις 16:30.

Ωστόσο, βίντεο που βρίσκεται στα χέρια των Αρχών φέρεται να τον καταγράφει να φτάνει στο ιατρείο περίπου στις 13:00, δηλαδή τρεισήμισι ώρες νωρίτερα.

Η μεγάλη χρονική απόκλιση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να διαπιστώσουν πόσο παρέμεινε ο τραγουδιστής στο ιατρείο, πότε ξεκίνησε η θεραπεία, ποια ήταν η κατάστασή του και τι ακριβώς συνέβη μέχρι τη στιγμή της ανακοπής.

Οι καταθέσεις αντιπαραβάλλονται με το διαθέσιμο οπτικό υλικό, τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας.

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Γιατί συνελήφθησαν οι δύο γιατροί

Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν μετά τις έρευνες στο ιατρείο του Κολωνακίου και στην κατοικία τους στο Ψυχικό.

Σε βάρος τους αποδίδεται η κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης.

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Η κατηγορία φέρεται να στηρίζεται στα μέχρι στιγμής στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η θεραπεία ξεκίνησε ενώ ο ασθενής βρισκόταν ήδη σε επιβαρυμένη κατάσταση, μέσα σε ιατρείο που δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης.

Το εάν υπάρχει αιτιώδης σύνδεση ανάμεσα στη διαδικασία που πραγματοποιήθηκε και στον θάνατο του τραγουδιστή αναμένεται να αποσαφηνιστεί από τη νεκροψία-νεκροτομή και τις εργαστηριακές εξετάσεις.

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Τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Κατά την έκτακτη αυτοψία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, τα συγκεκριμένα μηχανήματα δεν επιτρεπόταν να είναι εγκατεστημένα σε ιατρείο αυτής της μορφής.

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Στον χώρο συστεγάζονταν ένα παθολογικό ιατρείο και ένα ιατρείο άνευ ειδικότητας, για τα οποία είχαν χορηγηθεί οι αντίστοιχες βεβαιώσεις λειτουργίας. Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε, δεν υπήρχε άδεια για την πραγματοποίηση πλασμαφαίρεσης.

Ο ΙΣΑ ανέφερε ακόμη ότι στις προηγούμενες αυτοψίες, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί το 2024 και το 2025, δεν είχαν εντοπιστεί στον χώρο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Πρόκειται για σύνθετη ιατρική διαδικασία, η οποία απαιτεί σαφή ένδειξη, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και υποδομές που μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα πιθανές επιπλοκές.

Τέσσερις σακούλες με πειστήρια

Από το ιδιωτικό ιατρείο οι αστυνομικοί αποχώρησαν έχοντας συγκεντρώσει τέσσερις χάρτινες σακούλες με πειστήρια.

Ανάμεσα στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται:

Έγγραφα

Ψηφιακά αρχεία και συσκευές

Τα ρούχα του Γιώργου Μαζωνάκη

Υλικό που συνδέεται με τη διαδικασία που φέρεται να πραγματοποιήθηκε

Τα ευρήματα αναμένεται να εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να αναζητηθούν στοιχεία για τις ώρες, τη θεραπεία που ακολουθήθηκε και τις ενέργειες των εμπλεκομένων.

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτάθηκαν στην κατοικία των γιατρών στο Ψυχικό.

Είχε καταρρεύσει τέσσερις ημέρες νωρίτερα

Νέο ενδιαφέρον προκαλεί και η αποκάλυψη ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταρρεύσει σε εστιατόριο της Κηφισιάς το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, τέσσερις ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του ενώ καθόταν σε τραπέζι μαζί με τρία ακόμη άτομα.

Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε με μεγάλη διακριτικότητα, ενώ στο σημείο φέρεται να κλήθηκε ασθενοφόρο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν και με ποιον τρόπο η συγκεκριμένη κατάρρευση συνδέεται με τα γεγονότα που ακολούθησαν. Αποτελεί, ωστόσο, ένα ακόμη στοιχείο στο χρονικό των τελευταίων ημερών του τραγουδιστή.

Η ανακοπή και η διακομιδή στο «Ελπίς»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να υποβλήθηκε σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο πριν παρουσιάσει ανακοπή.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες να τον επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα.

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή είχε δηλώσει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αντιμετώπιζε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας, επισημαίνοντας ότι τίποτα δεν προμήνυε αυτήν την εξέλιξη.

Η μαρτυρία για την κατάρρευση στην Κηφισιά, όμως, δημιουργεί νέα ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του τις ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Την Παρασκευή η νεκροψία-νεκροτομή

Καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρούνται η νεκροψία-νεκροτομή και οι εργαστηριακές εξετάσεις.

Η διαδικασία αναβλήθηκε για το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, έπειτα από αίτημα της οικογένειας να οριστεί τεχνικός σύμβουλος.

Οι ιατροδικαστές καλούνται να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια θανάτου και να εξετάσουν εάν αυτά συνδέονται με τη θεραπεία που προηγήθηκε.

Τα κρίσιμα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται πλέον σε μία σειρά κρίσιμων ερωτημάτων:

Ποια ήταν η πραγματική ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο;

Πότε ξεκίνησε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης;

Σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο τραγουδιστής πριν αρχίσει η θεραπεία;

Ποιοι συμμετείχαν στη διαδικασία και με ποιες αρμοδιότητες;

Γιατί υπήρχαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρο που δεν διέθετε τη σχετική άδεια;

Υπήρχε ο απαραίτητος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση πιθανής επιπλοκής;

Τι συνέβη από την έναρξη της θεραπείας μέχρι την ανακοπή;

Υπάρχει σύνδεση με την κατάρρευση στην Κηφισιά τέσσερις ημέρες νωρίτερα;

Οι απαντήσεις αναμένεται να προκύψουν από τον συνδυασμό των ιατροδικαστικών ευρημάτων, των καταθέσεων, του βιντεοληπτικού υλικού και των ψηφιακών πειστηρίων.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η τελική αποτίμηση των στοιχείων ανήκει στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές Αρχές.