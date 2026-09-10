Θάνατος Μαζωνάκη: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί – Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν και οι δύο γιατροί που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.

Σε βάρος τους αποδίδεται η κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες Αρχές βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

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Η θανατηφόρα έκθεση προκύπτει από το γεγονός ότι από τα στοιχεία φαίνεται ότι η θεραπεία έχει ξεκινήσει, ο ασθενής ήταν από πριν σε κακή κατάσταση και το ιατρείο δεν είχε άδεια.

Οι έρευνες στο ιατρείο και το σπίτι των γιατρών

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά τις έρευνες των αστυνομικών στο ιατρείο του Κολωνακίου και στην κατοικία των γιατρών στο Ψυχικό.

Από το ιατρείο κατασχέθηκαν τέσσερις σακούλες με έγγραφα, ψηφιακά πειστήρια και τα ρούχα του Γιώργου Μαζωνάκη, τα οποία θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Κατά τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εντοπίστηκαν επίσης δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, δεν επιτρεπόταν να βρίσκονται εγκατεστημένα στον συγκεκριμένο χώρο.

Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ περισσότερες απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου του τραγουδιστή αναμένεται να δώσουν η νεκροψία-νεκροτομή και οι εργαστηριακές εξετάσεις.