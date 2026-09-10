Θάνατος Μαζωνάκη: Το βίντεο που φέρεται να διαψεύδει τη γιατρό – Στο μικροσκόπιο οι ώρες

Νέα στοιχεία εξετάζουν οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά την επίσκεψή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις ανάμεσα στην κατάθεση της γιατρού και στο οπτικό υλικό που βρίσκεται στη διάθεση των ερευνητών.

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Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο στις 16:30. Ωστόσο, βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές φέρεται να καταγράφει την άφιξή του περίπου στις 13:00, δηλαδή τρεισήμισι ώρες νωρίτερα.

Η χρονική αυτή απόκλιση θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια όσα συνέβησαν πριν από την ανακοπή και τη διακομιδή του τραγουδιστή στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Αναμένεται η εισαγγελική αξιολόγηση

Οι αστυνομικές Αρχές αναμένουν πλέον την κατεύθυνση του αρμόδιου εισαγγελέα ως προς τον πιθανό ποινικό χαρακτηρισμό της υπόθεσης.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί έως τώρα, εξετάζεται εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη διερεύνηση της πράξης της έκθεσης σε κίνδυνο από την οποία επήλθε θάνατος ή της θανατηφόρας σωματικής βλάβης.

Διευκρινίζεται ότι, στο παρόν στάδιο, πρόκειται για υπό διερεύνηση νομικούς χαρακτηρισμούς και όχι για οριστικοποιημένες κατηγορίες. Η τελική αξιολόγηση ανήκει στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές Αρχές.

Στο μικροσκόπιο τα πειστήρια

Νωρίτερα, οι αστυνομικοί ολοκλήρωσαν την έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου, από όπου παρέλαβαν τέσσερις σακούλες με πειστήρια.

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Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται έγγραφα, ψηφιακά αρχεία και τα ρούχα του Γιώργου Μαζωνάκη, τα οποία πρόκειται να εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτάθηκαν στα σπίτια των γιατρών, ενώ οι καταθέσεις, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το διαθέσιμο οπτικό υλικό εξετάζονται προκειμένου να αποσαφηνιστεί το ακριβές χρονολόγιο.

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Κομβικής σημασίας αναμένεται να είναι και η νεκροψία-νεκροτομή, η οποία αναβλήθηκε για την Παρασκευή, έπειτα από αίτημα της οικογένειας να οριστεί τεχνικός σύμβουλος.