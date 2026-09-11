Κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς για τον θάνατο του Μαζωνάκη – Απολογούνται την Δευτέρα

Ποινική δίωξη για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, κατά συναυτουργία ασκήθηκε σε βάρος των δύο γιατρών.

Νωρίτερα, οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, μετά τη σύλληψή τους το βράδυ, για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Στη συνέχεια, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή εκεί όπου έλαβαν προθεσμία ώστε να απολογηθούν το μεσημέρι της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου.

Από την εν εξελίξει έρευνα των διωκτικών αρχών, φαίνεται να προκύπτουν σοβαρά ζητήματα όχι μόνο για τη θεραπευτική διαδικασία για την οποία βρέθηκε στην Καρνεάδου ο καλλιτέχνης, αλλά και για την ιατρική διαχείριση της κατάρρευσής του.

Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου

Απροσδιόριστη είναι η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά και την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό του τραγουδιστή.

Η νεκροψία – νεκροτομή, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 11:30, δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Τα ευρήματα εξετάζονται από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Χαράς Σπηλιόπουλου, ενώ την νεκροτομή πραγματοποίησαν οι ιατροδικαστές Σωτήρης Μπουζιάνης, Νίκος Καλόγρηας και Κωνσταντίνος Κουβάρης.

Η οικογένεια του καλλιτέχνη, σεβόμενη την επιλογή του εκλιπόντος, όρισε τον δικηγόρο του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπο Λυκούδη να την εκπροσωπήσει στην υπόθεση. Ο κ. Λυκούδης έχει δηλώσει στο Τμήμα παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας και διόρισε ιατροδικαστή ως τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος ήταν παρών στην διαδικασία νεκροτομής για να αξιολογήσει τα ευρήματα.

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Παρών στη διαδικασία νεκροτομής ήταν και τεχνικός σύμβουλος που διόρισε η πλευρά των δύο συλληφθέντων.

Την Δευτέρα στη Νίκαια η κηδεία

Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου στη Νίκαια και συγκεκριμένα στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών (στη συνοικία Άσπρα Χώματα, στη συμβολή των οδών Κοτυώρων και κόμβο λεωφόρου Θηβών και Πέτρου Ράλλη) θα τελεστεί η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή που υπέστη το απόγευμα της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου, σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι που είχε πάει για πλασμαφαίρεση.