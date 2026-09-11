«Μπλόκο» της ΑΑΔΕ στο Ελ. Βενιζέλος: 477.000 λαθραία τσιγάρα σε 26 δέματα και 7 βαλίτσες

Διπλό χτύπημα στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων κατάφεραν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατάσχοντας συνολικά 477.000 λαθραία τσιγάρα.

Οι δύο διαφορετικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ταχυδρομικά δέματα και αποσκευές επιβάτιδας, ενώ οι δασμοί και οι φόροι που αναλογούν στις κατασχεθείσες ποσότητες ανέρχονται συνολικά σε 97.619,70 ευρώ.

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Ο BANE εντόπισε 26 ύποπτα δέματα

Η μεγαλύτερη ποσότητα αποκαλύφθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια ελέγχου στην αποθήκη ταχυδρομικών δεμάτων του αεροδρομίου.

Οι ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών, με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης καπνικών BANE, εντόπισαν 26 ύποπτες αποστολές.

Τα δέματα είχαν προορισμό τη Γερμανία και το Βέλγιο και περιείχαν συνολικά 362.800 λαθραία τσιγάρα.

Η ποσότητα κατασχέθηκε, ενώ η έρευνα των αρμόδιων Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση των προσώπων που βρίσκονται πίσω από τις αποστολές.

Επιβάτιδα μετέφερε 114.200 τσιγάρα σε επτά βαλίτσες

Λίγες ημέρες νωρίτερα, οι τελωνειακοί ελεγκτές απέτρεψαν ακόμη μία απόπειρα εισαγωγής μεγάλης ποσότητας λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, πραγματοποίησαν έλεγχο στις αποσκευές επιβάτιδας αιγυπτιακής υπηκοότητας, η οποία είχε φτάσει στο Ελ. Βενιζέλος με πτήση από το Κάιρο.

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Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι μετέφερε συνολικά 114.200 λαθραία τσιγάρα, διαμοιρασμένα σε επτά αποσκευές.

Τα τσιγάρα κατασχέθηκαν, ενώ η επιβάτιδα συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

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Σχεδόν 98.000 ευρώ οι δασμοί και οι φόροι

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι δασμοί και οι φόροι που αναλογούν στις ποσότητες των δύο υποθέσεων υπολογίζονται συνολικά σε 97.619,70 ευρώ.

Οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πίσω από τις δύο απόπειρες βρίσκονται ευρύτερα κυκλώματα διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων.