Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: Ήταν ο καλύτερος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού;

Η ολοκλήρωση της συνεργασίας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον Ολυμπιακό έκλεισε έναν κύκλο που άλλαξε οριστικά τη θέση του συλλόγου στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη.

Από τον Φεβρουάριο του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2026, ο Βάσκος τεχνικός κατέκτησε τέσσερα τρόπαια, ανάμεσά τους το ιστορικό Conference League, και δημιούργησε έναν ιδιαίτερο δεσμό με την εξέδρα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός τον αποχαιρέτησε ως «Στρατηγό», ενώ ο ίδιος δήλωσε ότι φεύγει περήφανος και πως οι δρόμοι τους θα συναντηθούν ξανά.

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Μετά το τέλος της θητείας του, το ερώτημα έρχεται σχεδόν αυτονόητα:

Ήταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ο καλύτερος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού;

ΕΠΙΛΟΓΗ Α: Ναι, κανένας άλλος δεν πέτυχε κάτι μεγαλύτερο από την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπαίου.

ΕΠΙΛΟΓΗ Β: Όχι, άλλοι προπονητές είχαν μεγαλύτερη διάρκεια, περισσότερους τίτλους και πληρέστερο έργο.

Η κληρονομιά του Μεντιλίμπαρ σε τέσσερα τρόπαια

Ο Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τον Ολυμπιακό στις 11 Φεβρουαρίου 2024, σε μια περίοδο έντονης αστάθειας και διαδοχικών αλλαγών στην τεχνική ηγεσία.

Μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να μετατρέψει μια ομάδα που αναζητούσε αγωνιστική ταυτότητα σε Κυπελλούχο Ευρώπης. Η πορεία περιλάμβανε τη συγκλονιστική ανατροπή απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, την πρόκριση επί της Φενέρμπαχτσε στα πέναλτι και τον θρίαμβο με συνολικό σκορ 6-2 απέναντι στην Άστον Βίλα.

Στον τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας, ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φιορεντίνα με 1-0 στην παράταση και κατέκτησε το πρώτο μεγάλο τρόπαιο της UEFA σε επίπεδο ανδρών για ελληνικό σύλλογο.

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Η επιτυχία δεν έμεινε χωρίς συνέχεια. Την επόμενη σεζόν ο Μεντιλίμπαρ οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ ακολούθησε και το Σούπερ Καπ.

Ο συνολικός απολογισμός του περιλαμβάνει:

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UEFA Europa Conference League 2023/24

Πρωτάθλημα Ελλάδας 2024/25

Κύπελλο Ελλάδας 2024/25

Σούπερ Καπ Ελλάδας 2025

Για τη σεζόν 2024/25, μάλιστα, ψηφίστηκε κορυφαίος προπονητής από τον ΠΣΑΠΠ.

ΝΑΙ – Κανένας άλλος δεν οδήγησε τον Ολυμπιακό τόσο ψηλά

Το ισχυρότερο επιχείρημα υπέρ του Μεντιλίμπαρ χωρά σε δύο λέξεις: ευρωπαϊκό τρόπαιο.

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Επί δεκαετίες, ο Ολυμπιακός κυριαρχούσε στην Ελλάδα, αλλά αναζητούσε τη μεγάλη ευρωπαϊκή υπέρβαση. Υπήρξαν σπουδαίες νίκες, σημαντικές προκρίσεις και ομάδες με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Κανένας προπονητής, όμως, δεν είχε καταφέρει να οδηγήσει τον σύλλογο μέχρι την κατάκτηση διοργάνωσης της UEFA.

Ο Μεντιλίμπαρ δεν πήρε απλώς ένα ακόμη τρόπαιο. Έσπασε ένα ιστορικό και ψυχολογικό όριο που έμοιαζε απροσπέλαστο. Έκανε τον Ολυμπιακό την πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε μεγάλο ευρωπαϊκό τίτλο σε επίπεδο ανδρών και πρόσφερε στους φιλάθλους του συλλόγου τη σημαντικότερη βραδιά της ποδοσφαιρικής ιστορίας του.

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Παρέλαβε μια ομάδα σε κρίση και άλλαξε τη μοίρα της

Η αξία της κατάκτησης γίνεται ακόμη μεγαλύτερη εάν συνυπολογιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ανέλαβε.

Ο Ισπανός δεν είχε πραγματοποιήσει την προετοιμασία, δεν είχε επιλέξει το ρόστερ και δεν διέθετε απεριόριστο χρόνο. Παρέλαβε μια ομάδα στη μέση της σεζόν και μέσα σε λίγες εβδομάδες κατάφερε να της δώσει σαφείς ρόλους, πίστη και αγωνιστική συνοχή.

Ο προπονητής που άλλαξε τη μοίρα του Ολυμπιακού δεν περιορίστηκε στη διαχείριση. Πήρε τολμηρές αποφάσεις, εμπιστεύθηκε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές και δημιούργησε μια ομάδα που δεν φοβήθηκε ούτε την Άστον Βίλα της Premier League.

Απέδειξε ότι το Ευρωπαϊκό δεν ήταν μια φωτοβολίδα

Εάν η θητεία του είχε ολοκληρωθεί αμέσως μετά το Conference League, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι ο Μεντιλίμπαρ υπήρξε ο προπονητής μιας μοναδικής, σχεδόν θαυματουργής πορείας.

Η κατάκτηση του νταμπλ την επόμενη σεζόν άλλαξε αυτή την εικόνα. Ο Βάσκος απέδειξε ότι μπορούσε να οδηγήσει τον Ολυμπιακό και σε μια ολόκληρη εγχώρια διαδρομή, στην οποία απαιτούνται διάρκεια, σταθερότητα και καθημερινή διαχείριση.

Το ευρωπαϊκό τρόπαιο, το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ συγκροτούν μια παρακαταθήκη που δύσκολα μπορεί να συγκριθεί ευθέως με οποιαδήποτε προηγούμενη θητεία.

ΟΧΙ – Ο καλύτερος δεν κρίνεται μόνο από τη μεγαλύτερη στιγμή

Η αντίθετη άποψη ξεκινά από μια ουσιαστική διάκριση: άλλο ο προπονητής της μεγαλύτερης στιγμής και άλλο ο καλύτερος προπονητής σε μια ιστορία μεγαλύτερη των 100 ετών.

Το Conference League προσφέρει στον Μεντιλίμπαρ ένα μοναδικό παράσημο. Ωστόσο, η συνολική αξιολόγηση ενός προπονητή μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα κριτήρια: τη διάρκεια, τον αριθμό των τίτλων, την αγωνιστική συνέπεια, την ποιότητα του ποδοσφαίρου και την επιρροή που άσκησε στον σύλλογο μετά την αποχώρησή του.

Μπάγεβιτς και Βαλβέρδε έχουν ισχυρά επιχειρήματα

Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς ανέλαβε τον Ολυμπιακό μετά τα «πέτρινα χρόνια», τον επανέφερε στην κορυφή και έθεσε τις βάσεις για μια πολυετή εγχώρια δυναστεία.

Σε δύο θητείες κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα, ενώ οδήγησε την ομάδα μέχρι τα προημιτελικά του Champions League τη σεζόν 1998/99, όπου έφτασε μία ανάσα από την πρόκριση απέναντι στη Γιουβέντους. Η επιρροή του ξεπέρασε, επομένως, τα τρόπαια και διαμόρφωσε μια ολόκληρη εποχή.

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε κατέκτησε, αντίστοιχα, τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα σε τρεις πλήρεις σεζόν. Συνδύασε την εγχώρια κυριαρχία με ελκυστικό ποδόσφαιρο και δημιούργησε έναν δεσμό με τον κόσμο που παραμένει ισχυρός πολλά χρόνια μετά την αποχώρησή του.

Στη συζήτηση υπάρχουν ακόμη προπονητές όπως ο Μάρτον Μπούκοβι, ο οποίος αναμόρφωσε αγωνιστικά τον Ολυμπιακό τη δεκαετία του 1960, και ο Τάκης Λεμονής, που συνέδεσε το όνομά του με τίτλους και σημαντικές ευρωπαϊκές βραδιές.

Η διάρκεια παραμένει το βασικό αντεπιχείρημα

Ο Μεντιλίμπαρ έμεινε στον Ολυμπιακό περίπου δυόμισι χρόνια. Το διάστημα ήταν αρκετό για να γράψει ιστορία, όχι όμως για να δημιουργήσει μια μακροχρόνια δυναστεία αντίστοιχη με εκείνες άλλων περιόδων.

Υπήρξαν, επίσης, αγωνιστικές φάσεις στις οποίες η ομάδα δεν εμφάνισε την ίδια σταθερότητα ή αποτελεσματικότητα. Ο κύκλος του έκλεισε πριν ολοκληρωθεί το συμβόλαιο που είχε ανανεώσει έως το 2027, γεγονός που δεν του επέτρεψε να χτίσει ένα ακόμη μεγαλύτερο έργο σε βάθος χρόνου.

Για όσους δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στη διάρκεια και στη συνολική επίδραση μιας εποχής, ο Μπάγεβιτς, ο Βαλβέρδε ή ακόμη και ο Μπούκοβι μπορούν να παραμένουν ψηλότερα στην ιστορική κατάταξη.

«Ιστορικότερος» ή «καλύτερος»;

Εδώ βρίσκεται η ουσία του debate.

Εάν το βασικό κριτήριο είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που σημείωσε ποτέ ο Ολυμπιακός, τότε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει το ισχυρότερο δυνατό επιχείρημα. Κανείς πριν από εκείνον δεν οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπαίου.

Εάν, όμως, ο τίτλος του καλύτερου προπονητή απαιτεί περισσότερα χρόνια, περισσότερους εγχώριους τίτλους και μια ομάδα που κυριάρχησε για μεγαλύτερο διάστημα, τότε η απάντηση δεν είναι τόσο αυτονόητη.

Το βέβαιο είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ ανήκει πλέον στο πάνθεον των κορυφαίων προπονητών του Ολυμπιακού. Μπορεί να μη συμφωνήσουν όλοι ότι υπήρξε ο καλύτερος. Είναι δύσκολο, όμως, να αμφισβητήσει κάποιος ότι υπήρξε ο ιστορικότερος.

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