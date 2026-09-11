Κρήτη: Πυρκαγιά στη Φοινικιά Ηρακλείου – Στη μάχη 26 πυροσβέστες και ελικόπτερο
Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πεζοπόρο τμήμα της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στη Φοινικιά Ηρακλείου, στην Κρήτη, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση και για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στη μάχη και ελικόπτερο
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν:
- 26 πυροσβέστες
- Μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ
- Επτά πυροσβεστικά οχήματα
- Εθελοντές πυροσβέστες
- Ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο
Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση για τον περιορισμό και την οριοθέτηση της πυρκαγιάς.
πηγή στην Google
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