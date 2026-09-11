Κρήτη: Πυρκαγιά στη Φοινικιά Ηρακλείου – Στη μάχη 26 πυροσβέστες και ελικόπτερο

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στη Φοινικιά Ηρακλείου, στην Κρήτη, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση και για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη μάχη και ελικόπτερο

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν:

26 πυροσβέστες

Μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ

Επτά πυροσβεστικά οχήματα

Εθελοντές πυροσβέστες

Ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση για τον περιορισμό και την οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

Όλες οι τελευταίες ειδήσεις για τις φωτιές.