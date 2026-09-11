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Κρήτη: Πυρκαγιά στη Φοινικιά Ηρακλείου – Στη μάχη 26 πυροσβέστες και ελικόπτερο

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πεζοπόρο τμήμα της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κρήτη: Πυρκαγιά στη Φοινικιά Ηρακλείου – Στη μάχη 26 πυροσβέστες και ελικόπτερο
(ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI) - ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
DEBATER NEWSROOM

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στη Φοινικιά Ηρακλείου, στην Κρήτη, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση και για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Στη μάχη και ελικόπτερο

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν:

  • 26 πυροσβέστες
  • Μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ
  • Επτά πυροσβεστικά οχήματα
  • Εθελοντές πυροσβέστες
  • Ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση για τον περιορισμό και την οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

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