Μαζωνάκης: Πανικό επικαλείται η γιατρός για τις αντιφάσεις – Τι υποστηρίζει ο σύζυγός της

Τη δική τους εκδοχή για όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου, όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, προβάλλουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, οι οποίοι έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Η γιατρός αποδίδει τις αντιφάσεις που εξετάζουν οι Αρχές στην κατάσταση πανικού στην οποία, όπως υποστηρίζει, βρισκόταν μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Ο σύζυγός της αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε συμμετοχή στο συγκεκριμένο περιστατικό, παρότι συστεγαζόταν μαζί της στον ίδιο χώρο.

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Παράλληλα, οι δύο γιατροί επιμένουν ότι τα μηχανήματα που εντοπίστηκαν στο ιατρείο είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, θέση που αναμένεται να διασταυρωθεί με τα επίσημα έγγραφα και τα ευρήματα των ελέγχων.

Οι παραπάνω θέσεις αποτελούν ισχυρισμούς των κατηγορουμένων και θα αξιολογηθούν από τις ανακριτικές και δικαστικές Αρχές.

Ο σύζυγος αρνείται κάθε εμπλοκή στο περιστατικό

Ο σύζυγος της γιατρού υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία σχέση με το συγκεκριμένο ραντεβού και ότι η παρουσία του στο ίδιο ιατρείο οφειλόταν αποκλειστικά στη συστέγαση με τη σύζυγό του.

Κατά τον ισχυρισμό του, την ημέρα που κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε άλλα τρία προγραμματισμένα ραντεβού με ασθενείς, χωρίς να εμπλέκεται στη διαδικασία στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε ο τραγουδιστής.

Υποστηρίζει ακόμη ότι την ώρα κατά την οποία εκτυλισσόταν το περιστατικό είχε αποχωρήσει από τον χώρο και είχε πάει για φαγητό.

Η θέση του είναι, επομένως, ότι δεν είχε συμμετοχή ούτε στην επιλογή της θεραπευτικής διαδικασίας ούτε στη διαχείριση του Γιώργου Μαζωνάκη πριν από την κατάρρευσή του.

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Πανικό επικαλείται η γιατρός για τις αντιφάσεις

Από την πλευρά της, η γιατρός φέρεται να αποδίδει σε κατάσταση έντονου πανικού τις αντιφάσεις που έχουν εντοπιστεί στις αρχικές πληροφορίες για το χρονικό του περιστατικού.

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που εξετάζουν οι Αρχές αφορά την ακριβή ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο.

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Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να είχε αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε περίπου στις 16:30. Ωστόσο, βίντεο που εξετάζεται από τις Αρχές φέρεται να τον καταγράφει να φτάνει περίπου στις 13:00, δημιουργώντας μία χρονική απόκλιση περίπου τρεισήμισι ωρών.

Η ίδια φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε δόλος στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το περιστατικό και ότι οι ενδεχόμενες ανακολουθίες στις πρώτες αναφορές της οφείλονταν στην ψυχολογική πίεση και στον πανικό που ακολούθησε την κατάρρευση.

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Οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν το χρονικό μέσα από οπτικό υλικό, τηλεφωνικές επικοινωνίες, καταθέσεις μαρτύρων και τα στοιχεία που κατασχέθηκαν από το ιατρείο.

Τι ισχυρίζονται για τα δύο μηχανήματα

Κοινή είναι η θέση των δύο κατηγορουμένων σχετικά με τα μηχανήματα που βρέθηκαν στον χώρο.

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Οι γιατροί επιμένουν ότι το πρώτο μηχάνημα είχε γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών το 2025 και ότι ακολούθησε αυτοψία του Συλλόγου στο ιατρείο.

Για το δεύτερο μηχάνημα υποστηρίζουν ότι η γνωστοποίηση έγινε το 2026, ενώ, σύμφωνα πάντα με τη δική τους εκδοχή, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία του ΙΣΑ στον χώρο το προσεχές διάστημα.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αναμένεται να ελεγχθούν μέσω των εγγράφων γνωστοποίησης, της σχετικής αλληλογραφίας και των εκθέσεων αυτοψίας.

Τι έχει ανακοινώσει ο ΙΣΑ

Η θέση που προβάλλουν οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να αντιπαραβληθεί με όσα έχει ανακοινώσει επίσημα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, κατά την έκτακτη αυτοψία στο ιατρείο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία δεν επιτρεπόταν να βρίσκονται εγκατεστημένα σε ιατρεία αυτής της μορφής.

Ο Σύλλογος έχει αναφέρει ότι στον χώρο συστεγάζονταν ένα παθολογικό ιατρείο και ένα ιατρείο άνευ ειδικότητας, για τα οποία είχαν χορηγηθεί οι προβλεπόμενες βεβαιώσεις λειτουργίας.

Στην πόρτα του χώρου υπήρχαν, μάλιστα, δύο πινακίδες του ΙΣΑ με την ένδειξη «Νόμιμο Ιατρείο». Η νόμιμη λειτουργία των ιατρείων, ωστόσο, δεν σήμαινε ότι επιτρεπόταν σε αυτά η εγκατάσταση του συγκεκριμένου εξοπλισμού ή η διενέργεια πλασμαφαίρεσης.

Ο ΙΣΑ έχει επίσης γνωστοποιήσει ότι κατά τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί το 2024 και το 2025 δεν είχε διαπιστωθεί η παρουσία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης.

Επομένως, ένα από τα κρίσιμα σημεία της έρευνας είναι εάν και πότε έγιναν οι γνωστοποιήσεις που επικαλούνται οι γιατροί, τι ακριβώς αφορούσαν και εάν υπήρξε οποιαδήποτε έγκριση για την εγκατάσταση ή τη χρήση του εξοπλισμού.

Η δίωξη και η απολογία της Δευτέρας

Στους δύο γιατρούς ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, έχει δηλώσει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πρόκειται για αίτημα της πλευράς της οικογένειας και όχι για την κατηγορία που έχει ασκηθεί μέχρι στιγμής.

Την ίδια ώρα, η νεκροψία-νεκροτομή δεν προσδιόρισε την ακριβή αιτία θανάτου, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Οι δύο κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη.