Νετανιάχου κατά Ερντογάν στον ΟΗΕ: «Τύραννος – Κατέχει παράνομα τη βόρεια Κύπρο και απειλεί την Ελλάδα»

Σφοδρή επίθεση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο πρόεδρο «τύραννο» και κατηγορώντας τον ότι κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου και απειλεί την Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έστρεψε τα πυρά του εναντίον χωρών και πολιτικών ηγετών που επικρίνουν το Τελ Αβίβ, ενώ η έναρξη της ομιλίας του σημαδεύτηκε από την αποχώρηση δεκάδων αντιπροσώπων από την αίθουσα.

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Ο Νετανιάχου απάντησε στις αποχωρήσεις κάνοντας λόγο για «ηθική δειλία» και προέτρεψε όσους συμμερίζονταν αυτή τη στάση να εγκαταλείψουν την αίθουσα πριν συνεχίσει την ομιλία του.

«Ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα»

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η επίθεση του Ισραηλινού πρωθυπουργού κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον πρόεδρο της Τουρκίας «τύραννο», υποστηρίζοντας ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, φυλακίζει δημοσιογράφους και φιλοξενεί στελέχη της Χαμάς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ευθέως στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο, λέγοντας ότι ο Ερντογάν «κατέχει παράνομα τη βόρεια Κύπρο και απειλεί την Ελλάδα».

«Καλεί καθημερινά στην καταστροφή του Ισραήλ. Λέει ότι θα γίνει ο κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Όχι, κύριε, δεν θα γίνετε. Είναι η δική μας πόλη», ανέφερε ο Νετανιάχου.

Η παρέμβασή του έρχεται λίγες ημέρες μετά τις νέες προκλητικές τοποθετήσεις του Τούρκου προέδρου για το Κυπριακό. Κατά τη δική του ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ερντογάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος.

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Επίθεση σε Γαλλία και Βρετανία για την «αποικιοκρατία»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιτέθηκε επίσης στη Γαλλία και στη Βρετανία, απαντώντας στις κατηγορίες που δέχεται η χώρα του για την εποικιστική πολιτική στα παλαιστινιακά εδάφη.

«Κατηγορούν το Ισραήλ, το μικροσκοπικό Ισραήλ, για αποικιοκρατία. Ποια αποικιοκρατία;», διερωτήθηκε.

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Αναφερόμενος στους Βρετανούς και στους Γάλλους επικριτές του Ισραήλ, είπε ότι «αυτοί είναι που εφηύραν τον όρο», προσθέτοντας πως οι αποικίες τους κάλυπταν κάποτε ολόκληρο τον πλανήτη.

Νετανιάχου κατά Μαμντάνι: «Πολλοί Εβραίοι δεν αισθάνονται ασφαλείς»

Από το στόχαστρο του Νετανιάχου δεν ξέφυγε ούτε ο φιλοπαλαιστίνιος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι.

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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά την εκλογή του «πολλοί Εβραίοι» δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς στην αμερικανική μεγαλούπολη.

«Μου λένε ότι η Νέα Υόρκη δεν είναι πλέον η πόλη που γνώριζαν», δήλωσε, καταδικάζοντας παράλληλα τις αντισημιτικές ενέργειες που, όπως είπε, έχουν πολλαπλασιαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Απευθυνόμενος προσωπικά στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, πρόσθεσε: «Τα ψέματα που εσείς και άλλοι αντισημίτες διαδίδετε για τους Εβραίους και το εβραϊκό κράτος έχουν πραγματικές συνέπειες».

Ο Μαμντάνι έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν τον Νετανιάχου «εγκληματία πολέμου» και έχει ζητήσει από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ να ενεργήσει βάσει του εντάλματος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αν και έχει αναγνωρίσει ότι ο ίδιος δεν διαθέτει τη νομική αρμοδιότητα να διατάξει τη σύλληψή του.

Αποχώρησαν δεκάδες αντιπρόσωποι

Ένταση επικράτησε κατά την είσοδο του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης, όταν δεκάδες εκπρόσωποι κρατών σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και αποχώρησαν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν άφησε ασχολίαστη την κίνηση, κατηγορώντας τους αντιπροσώπους για «ηθική δειλία».

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη, κατά την οποία συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η περιφερειακή ασφάλεια και η συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ.