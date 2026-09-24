Παναθηναϊκός – Παρί 91-72: «Σεισμός» για Ομπράντοβιτς και επιβλητική πρεμιέρα στη Euroleague

Με μία εντυπωσιακή εμφάνιση και τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς ξανά στον πάγκο του σε επίσημο ευρωπαϊκό αγώνα έπειτα από 14 χρόνια, ο Παναθηναϊκός συνέτριψε με 91-72 την Παρί στο Telekom Center Athens, αρχίζοντας ιδανικά τις υποχρεώσεις του στη φετινή Euroleague.

Οι φίλοι του «τριφυλλιού» δημιούργησαν εκρηκτική ατμόσφαιρα πριν από το τζάμπολ, υποδεχόμενοι τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του συλλόγου.

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Ο… «σεισμός» που καταγράφηκε στις εξέδρες κατά την είσοδο του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έδωσε γρήγορα τη θέση του σε μία παράσταση της ομάδας του στο παρκέ.

Παρά τις σημαντικές απουσίες των Ναν, Σλούκα, Χέιζ-Ντέιβις και Φαλ, οι «πράσινοι» επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους και δεν επέτρεψαν στους Γάλλους να αμφισβητήσουν την κυριαρχία τους.

Αποθέωση για τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς

Το πρόσωπο της βραδιάς ήταν αναμφίβολα ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ο οποίος επέστρεψε σε επίσημο παιχνίδι της ομάδας έπειτα από 14 χρόνια.

Η υποδοχή που του επιφύλαξαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού ήταν εντυπωσιακή, με ολόκληρο το Telekom Center Athens να σηκώνεται στο πόδι για να αποθεώσει τον Σέρβο προπονητή.

Η βραδιά, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στο έντονο συναισθηματικό στοιχείο. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς παρουσίασε από την πρώτη αγωνιστική τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τις ομάδες του: σκληρή άμυνα, πειθαρχία και απόλυτο έλεγχο του ρυθμού.

Η μεγάλη επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό συνδυάστηκε έτσι με μία εμφατική νίκη, η οποία αύξησε ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες για τη νέα σεζόν.

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Κυριάρχησε από την πρώτη περίοδο

Ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος στο παρκέ και με όπλο την άμυνά του κατάφερε να ξεφύγει στο σκορ ήδη από την πρώτη περίοδο.

Η πίεση πάνω στην μπάλα και η συνολική αμυντική λειτουργία δυσκόλεψαν σημαντικά την κυκλοφορία της Παρί, η οποία δεν κατάφερε να βρει σταθερό επιθετικό ρυθμό.

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Στη δεύτερη περίοδο οι «πράσινοι» παρουσίασαν μία προσωρινή κάμψη στην παραγωγικότητά τους, επιτρέποντας στους φιλοξενούμενους να διατηρήσουν κάποιες ελπίδες επιστροφής.

Το σκηνικό, όμως, άλλαξε πλήρως μετά την ανάπαυλα.

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Το εντυπωσιακό τρίτο δεκάλεπτο

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από τα αποδυτήρια αποφασισμένος να τελειώσει το παιχνίδι και ανέβασε ακόμη περισσότερο την ένταση στην άμυνά του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Παρί πέτυχε μόλις τέσσερις πόντους στα πρώτα επτά λεπτά της τρίτης περιόδου.

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Την ίδια ώρα, οι γηπεδούχοι έβρισκαν λύσεις στην επίθεση και διεύρυναν συνεχώς τη διαφορά, η οποία έφτασε μέχρι το +26, στο 61-35.

Σε εκείνο το σημείο οι Γάλλοι έδειξαν να παραδίδονται, καθώς δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν ούτε τον ρυθμό ούτε την ένταση του Παναθηναϊκού.

Δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης

Στο υπόλοιπο της αναμέτρησης το «τριφύλλι» διαχειρίστηκε με άνεση το σημαντικό προβάδισμά του και δεν επέτρεψε στην Παρί να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα.

Η κόρνα της λήξης βρήκε τον Παναθηναϊκό νικητή με 91-72, μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο του.

Παρά τις τέσσερις σημαντικές απουσίες, οι «πράσινοι» παρουσίασαν ένα πρώτο δείγμα της δυναμικής τους και έστειλαν μήνυμα ενόψει της συνέχειας της Euroleague.

Η πρεμιέρα συνοδεύτηκε από άνετη νίκη, κυριαρχική εμφάνιση και μία άμυνα που έφερε από την πρώτη κιόλας βραδιά τη σφραγίδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.