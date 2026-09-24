Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν βαλλιστικό πύραυλο και UAV από την Υεμένη

Βαλλιστικό πύραυλο και μη επανδρωμένο αερόχημα (UAV) κατέρριψε η ελληνική Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, εκτοξεύοντας συνολικά δύο βλήματα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η εμπλοκή σημειώθηκε σήμερα στις 13:40, από την Πυροβολαρχία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ).

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Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΛΔΥΣΑ στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», η οποία έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.