DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο;
DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πρέπει τα υπόλοιπα κόμματα της Γερμανίας να συνεργαστούν με την AfD μετά την εκλογική της άνοδο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν βαλλιστικό πύραυλο και UAV από την Υεμένη

Εκτόξευσαν συνολικά δύο βλήματα

Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν βαλλιστικό πύραυλο και UAV από την Υεμένη
DEBATER NEWSROOM

Βαλλιστικό πύραυλο και μη επανδρωμένο αερόχημα (UAV) κατέρριψε η ελληνική Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, εκτοξεύοντας συνολικά δύο βλήματα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η εμπλοκή σημειώθηκε σήμερα στις 13:40, από την Πυροβολαρχία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΛΔΥΣΑ στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», η οποία έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ