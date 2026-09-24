ΚΚΕ: Αλληλεγγύη στους κομμουνιστές του Ισραήλ

Το ΚΚΕ, με ανακοίνωση του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του, «καταδικάζει αποφασιστικά την αντιδημοκρατική απόφαση που έλαβε χθες, 23 Σεπτέμβρη, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή του Ισραήλ με την οποία αποκλείονται από τις εκλογές τα ψηφοδέλτια όλων των αραβικών πολιτικών εκλογικών συνδυασμών και υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένης και της υποψηφιότητας του εβραϊκής καταγωγής συντρόφου Όφερ Κασίφ, μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚ Ισραήλ και εκλεγμένου ως σήμερα βουλευτή».

«Αυτή η απαράδεκτη και αντιδημοκρατική πρακτική του Ισραηλινού κατοχικού κράτους αποδεικνύει για άλλη μια φορά την ταξική φύση της αστικής δημοκρατίας, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων κι ενώ το κράτος του Ισραήλ δολοφονεί αδίστακτα και εν ψυχρώ τον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης και το λαό του Λιβάνου, στο πλαίσιο του σχεδίου της επιχειρούμενης “αναμόρφωσης” της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.

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Έκθετες είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και οι δυνάμεις της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας και της υπόλοιπης βολικής αντιπολίτευσης που χρόνια τώρα αναγορεύουν το Ισραήλ σε στρατηγικό σύμμαχο της χώρας μας, και του πλέκουν το εγκώμιο δήθεν ως τη “μόνη δημοκρατία” της Μέσης Ανατολής, την ώρα που το αστικό ισραηλινό κράτος εγκληματεί σε βάρος όλων των γειτονικών λαών και καταστέλλει ταυτόχρονα και κάθε δημοκρατικό δικαίωμα και κατάκτηση στο εσωτερικό της χώρας» προσθέτει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Αλληλεγγύη στους κομμουνιστές του Ισραήλ και στους συμμάχους τους!

Κάτω τα χέρια από τους κομμουνιστές του Ισραήλ!».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ