Νίκαια: Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης – Αγνοείται από τις 15 Ιουλίου
Η Μαργαρίτα Δ. εξαφανίστηκε στις 15 Ιουλίου, ενώ τα στοιχεία της δημοσιοποιήθηκαν στις 24 Σεπτεμβρίου – Τι φορούσε και πού μπορούν να απευθυνθούν οι πολίτες.
υναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της Μαργαρίτας Δ., 16 ετών, από την περιοχή της Νίκαιας, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να δημοσιοποιεί τα στοιχεία της ανήλικης.
Τα ίχνη της 16χρονης χάθηκαν κατά τις πρωινές ώρες της 15ης Ιουλίου 2026, ενώ ο Οργανισμός ενημερώθηκε για την εξαφάνιση στις 24 Σεπτεμβρίου.
Ακολούθησε η δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.
Πρόσφατα είχε σημάνει αντίστοιχος συναγερμός και για την εξαφάνιση 15χρονης από τη Θεσσαλονίκη.
Η περιγραφή της 16χρονης
Η Μαργαρίτα Δ. έχει ύψος 1,60 μέτρα, είναι αδύνατη και έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.
Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε:
- Ροζ φόρμα
- Ροζ μπλούζα
- Μαύρα παπούτσια
Η έκκληση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της 16χρονης καλείται να επικοινωνήσει:
- Με το «Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο
- Με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000
- Με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας
- Μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, στην οποία παρέχεται ζωντανή ενημέρωση για την υπόθεση
Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό της ανήλικης, ενώ κάθε πληροφορία, ακόμη και αν φαίνεται ασήμαντη, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.
πηγή στην Google
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