Συγκλονίζει η σύζυγος του Μίκαελ Σουμάχερ: «Κλαίω μόνη μου όταν ακούω το τραγούδι μας»

Σε μια σπάνια και έντονα συγκινησιακή εξομολόγηση για τη σχέση της με τον Μίκαελ Σουμάχερ προχώρησε η σύζυγός του, Κορίνα, στο νέο ντοκιμαντέρ «Schumacher ’94: The Birth of a Legend».

Η Κορίνα Σουμάχερ μίλησε για την πρώτη γνωριμία τους, τις αναμνήσεις από την κοινή τους ζωή και το τραγούδι που εξακολουθεί μέχρι σήμερα να την κάνει να ξεσπά σε κλάματα.

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Το νέο ντοκιμαντέρ στρέφει το βλέμμα στο 1994, τη χρονιά κατά την οποία ο Μίκαελ Σουμάχερ κατέκτησε το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καριέρας του με την Benetton, αλλά παρουσιάζει και άγνωστες πτυχές από την προσωπική ζωή του θρύλου της Formula 1.

«Αυτό ήταν το τραγούδι μας»

Η Κορίνα αποκάλυψε ότι το τραγούδι «Rush Rush» της Πόλα Αμπντούλ είχε αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι από την περίοδο κατά την οποία γνωρίστηκαν.

«Αυτό ήταν το τραγούδι μας τότε. Όταν το ακούω σήμερα και είμαι στο αυτοκίνητο, κλαίω μόνη μου», ανέφερε συγκινημένη.

Η σύζυγος του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή μίλησε επίσης για τα συναισθήματα με τα οποία παρακολουθούσε τις μεγάλες νίκες, αλλά και τις δύσκολες στιγμές του στις πίστες.

«Η καρδιά μου χτυπά για εκείνον όταν κερδίζει. Και όταν χάνει. Η καρδιά μου είναι πάντα εκεί. Όταν είσαι με κάποιον που ανυπομονείς να δεις κάθε μέρα, είναι υπέροχο», εξομολογήθηκε.

Η μητέρα της ήταν αντίθετη στη σχέση τους

Η Κορίνα Σουμάχερ αναφέρθηκε και στην πρώτη αντίδραση της μητέρας της όταν έμαθε ότι διατηρούσε σχέση με τον Γερμανό οδηγό.

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Όπως αποκάλυψε, η μητέρα της ήταν αρχικά αντίθετη, επειδή θεωρούσε τον Μίκαελ ιδιαίτερα σκληρό και ανταγωνιστικό στις πίστες καρτ.

«Η μητέρα μου ήταν εντελώς αντίθετη. Ο Μίκαελ ήταν πάντα στην πίστα με τα καρτ και πάντα έβγαζε άλλους εκτός», θυμήθηκε.

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Παρά τις αρχικές αντιδράσεις, το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1995 και απέκτησε δύο παιδιά, την Τζίνα-Μαρία και τον Μικ Σουμάχερ.

Τα παράξενα δώρα των θαυμαστριών

Στο ντοκιμαντέρ, η Κορίνα θυμάται ακόμη ορισμένα πιο ανάλαφρα περιστατικά από την εποχή της μεγάλης δημοτικότητας του Μίκαελ Σουμάχερ.

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Όπως ανέφερε, ο κορυφαίος πιλότος λάμβανε ταχυδρομικώς πολλά ρούχα και δώρα από θαυμαστές του. Μία νεαρή γυναίκα, μάλιστα, του έστελνε επανειλημμένα εσώρουχα, γεγονός που είχε εξελιχθεί σε εσωτερικό αστείο για το ζευγάρι.

Καμία αναφορά στην κατάσταση της υγείας του

Στο νέο ντοκιμαντέρ δεν αποκαλύπτονται πληροφορίες σχετικά με τη σημερινή κατάσταση της υγείας του Μίκαελ Σουμάχερ.

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Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι στις 29 Δεκεμβρίου 2013, όταν είχε ατύχημα κάνοντας σκι στο θέρετρο Μεριμπέλ των γαλλικών Άλπεων.

Έκτοτε η οικογένειά του έχει επιλέξει να προστατεύει αυστηρά την ιδιωτικότητά του και να μην προχωρά σε δημόσιες τοποθετήσεις σχετικά με την εξέλιξη της υγείας του.

Η Κορίνα παραμένει σταθερά στο πλευρό του, έχοντας αναλάβει τη φροντίδα του με τη συνδρομή εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού.

Σε παλαιότερο ντοκιμαντέρ, το 2021, είχε περιοριστεί στη χαρακτηριστική φράση: «Είναι εδώ, διαφορετικός, αλλά είναι εδώ. Ο Μίκαελ πάντα μας προστάτευε και τώρα το κάνουμε εμείς».