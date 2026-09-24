Συναγερμός στην Ιόνια Οδό: Φωτιά σε βυτιοφόρο με υγραέριο – Απομακρύνθηκε εγκαίρως ο οδηγός

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης (24/9) στην Πυροσβεστική, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε βυτιοφόρο το οποίο μετέφερε υγραέριο στην Ιόνια Οδό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 140ό χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, στο ύψος της Άρτας και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

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Απομακρύνθηκε με ασφάλεια ο οδηγός

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως και με ασφάλεια από το όχημα.

Παράλληλα, η καμπίνα του βυτιοφόρου αποσυνδέθηκε από το τμήμα στο οποίο βρίσκεται το φορτίο, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της φωτιάς και να διευκολυνθεί η επιχείρηση κατάσβεσης.

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα, λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα ασφαλείας εξαιτίας του εύφλεκτου φορτίου που μετέφερε το βυτιοφόρο.

Οι οδηγοί που κινούνται στην Ιόνια Οδό καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των Αρχών και την προσωρινή σήμανση, καθώς ενδέχεται να εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.