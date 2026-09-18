Πνινάτ Γιανάι: Επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Κωνσταντίνο Τασούλα – «Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει»

Τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα επέδωσε η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, σηματοδοτώντας επισήμως την έναρξη της θητείας της στην Αθήνα.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 στο Προεδρικό Μέγαρο, με την Ισραηλινή διπλωμάτη να αναφέρεται δύο ημέρες αργότερα, μέσω ανάρτησής της στο Facebook, στη σημασία που είχε για την ίδια η συγκεκριμένη στιγμή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«16 Σεπτεμβρίου 2026 – μια ημέρα που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μου για πολλά χρόνια», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Στάθηκα εκεί με απέραντη υπερηφάνεια και βαθύ αίσθημα ευθύνης»

Η Πνινάτ Γιανάι χαρακτήρισε την τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο «βαθιά συγκινητική και ουσιαστική», σημειώνοντας ότι η επίδοση των διαπιστευτηρίων της σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της αποστολής της ως πρέσβης του Κράτους του Ισραήλ στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε, βίωσε τη στιγμή «με απέραντη υπερηφάνεια, αλλά και με βαθύ αίσθημα ευθύνης», συνδέοντας τη νέα της αποστολή με τη χώρα που εκπροσωπεί και την προσωπική διαδρομή που την οδήγησε έως την Αθήνα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην παρουσία των γονέων της στην τελετή, χαρακτηρίζοντάς την μια προσωπική και συγκινητική στιγμή στο πλαίσιο της επίσημης διαδικασίας.

Η συνομιλία με τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων, η νέα πρέσβης του Ισραήλ είχε συνομιλία με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, τη Γενική Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας Αλίκη Χατζή και τον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου.

Σύμφωνα με την ίδια, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, καθώς και οι προτεραιότητες της διπλωματικής της αποστολής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Πνινάτ Γιανάι ανέφερε ότι στόχος της είναι να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της φιλίας των δύο χωρών, στην προσέγγιση των δύο λαών και στη δημιουργία νέων συνεργασιών.

«Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει»

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η νέα πρέσβης του Ισραήλ υπογράμμισε ότι ξεκινά τη θητεία της «με ταπεινότητα, υπερηφάνεια και μεγάλη αποφασιστικότητα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει. Μια νέα αποστολή ξεκινά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η φιλία μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας συνεχίζει να γράφεται.

Η Πνινάτ Γιανάι είχε φτάσει στην Αθήνα τον Αύγουστο προκειμένου να αναλάβει τη διπλωματική εκπροσώπηση του Ισραήλ στην Ελλάδα, διαδεχόμενη τον Νόαμ Κατς.