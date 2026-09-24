Τα αμερικανικά αεροσκάφη “τρόμαξαν” και τον Τραμπ – Ο μορφασμός του δίπλα από τον Σι Τζινπίνγκ (βίντεο)

Ιδιαίτερη ήταν η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ από τον θόρυβο που έκαναν δύο στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1, τα οποία πέρασαν πάνω από τη βάση Joint Base Andrews κατά τη διάρκεια της τελετής υποδοχής του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο μορφασμός που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος “μαρτύρησε” τον αιφνιδιασμό του, ενώ την ίδια ώρα, ο Κινέζος πρόεδρος που στεκόταν δίπλα του, παρέμενε ανέκφραστος, γύρισε το κεφάλι προς τον ουρανό για να δει τα αεροσκάφη.

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BREAKING: U.S. Air Force B-1 aircraft roars over Trump and Xi on the tarmac. pic.twitter.com/WPNC2oDqiR— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 23, 2026

Η πτήση των δύο βομβαρδιστικών ήταν μέρος της αυστηρά οργανωμένης τελετής υποδοχής που είχε σχεδιαστεί για την τριήμερη κρατική επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στην Ουάσινγκτον.

Ao receber Xi Jinping nos EUA, Donald Trump fez bombardeiros B-1 e caças F-22 Raptor sobrevoarem o local, numa tentativa de intimidar e impressionar o presidente chinês. Mas na hora do estrondo foi Trump que fez cara de dor e incômodo, enquanto Xi não esboçou reação 😅 pic.twitter.com/aHeDDaplOJ September 23, 2026

Η παρουσία των B-1 αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία του τελετουργικού, το οποίο περιλάμβανε στρατιωτικές τιμές και συμβολικές κινήσεις κατά την άφιξη του Σι και της συζύγου του στις Ηνωμένες Πολιτείες.