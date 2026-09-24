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Τα αμερικανικά αεροσκάφη “τρόμαξαν” και τον Τραμπ – Ο μορφασμός του δίπλα από τον Σι Τζινπίνγκ (βίντεο)

Κατά την διάρκεια της τελετής υποδοχής του Κινέζου προέδρου

Τα αμερικανικά αεροσκάφη “τρόμαξαν” και τον Τραμπ – Ο μορφασμός του δίπλα από τον Σι Τζινπίνγκ (βίντεο)
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Ιδιαίτερη ήταν η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ από τον θόρυβο που έκαναν δύο στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1, τα οποία πέρασαν πάνω από τη βάση Joint Base Andrews κατά τη διάρκεια της τελετής υποδοχής του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο μορφασμός που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος “μαρτύρησε” τον αιφνιδιασμό του, ενώ την ίδια ώρα, ο Κινέζος πρόεδρος που στεκόταν δίπλα του, παρέμενε ανέκφραστος, γύρισε το κεφάλι προς τον ουρανό για να δει τα αεροσκάφη.

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Η πτήση των δύο βομβαρδιστικών ήταν μέρος της αυστηρά οργανωμένης τελετής υποδοχής που είχε σχεδιαστεί για την τριήμερη κρατική επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στην Ουάσινγκτον.

Η παρουσία των B-1 αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία του τελετουργικού, το οποίο περιλάμβανε στρατιωτικές τιμές και συμβολικές κινήσεις κατά την άφιξη του Σι και της συζύγου του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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