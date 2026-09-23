Ελλάδα και Ισραήλ ενισχύουν τη συνεργασία τους – Ο στρατηγικός ρόλος των ελληνικών λιμανιών

Οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ στους τομείς της ναυτιλίας, της οικονομίας και της περιφερειακής ασφάλειας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, με τη νέα πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης, γνωστό ως IMEC, και στις δυνατότητες που μπορεί να δημιουργήσει για την ελληνική ναυτιλία, τα λιμάνια και τη διακίνηση εμπορευμάτων.

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Ο Βασίλης Κικίλιας υποδέχθηκε τη νέα πρέσβη στο υπουργείο Ναυτιλίας, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ήταν το πρώτο υπουργείο που επισκέφθηκε επισήμως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

«Σε πολύ υψηλό επίπεδο οι σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ»

Ο υπουργός Ναυτιλίας χαρακτήρισε ισχυρούς τους δεσμούς των δύο χωρών και τόνισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ βρίσκονται σε «πολύ υψηλό επίπεδο».

Όπως επισήμανε, η συνεργασία δεν περιορίζεται στην περιφερειακή ασφάλεια, αλλά επεκτείνεται στην οικονομία, στον τουρισμό, στη ναυτιλία και στις επενδύσεις.

Η γεωπολιτική διάσταση της ναυτιλίας έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο των παρεμβάσεων του υπουργού. Ο Βασίλης Κικίλιας έχει τονίσει ότι τα εθνικά και κυριαρχικά ζητήματα αποτελούν πρώτη προτεραιότητα, συνδέοντας την ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών με τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Ο στρατηγικός ρόλος του IMEC

Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης, ο οποίος σχεδιάζεται ως ένας νέος εναλλακτικός εμπορικός δρόμος που θα συνδέει την Ασία με την ευρωπαϊκή αγορά.

Ο Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε τον IMEC «πολύ φιλόδοξο σχέδιο», επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει κομβικό ρόλο στη λειτουργία του.

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«Ευχόμαστε να περάσει από το Ισραήλ, μετά από τα ελληνικά λιμάνια και να φτάσει στην ακτή του Ατλαντικού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ένας τέτοιος διάδρομος εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει νέες δυνατότητες για τη ναυτιλία, τις λιμενικές υποδομές, τις μεταφορές, την ενέργεια και συνολικά την ελληνική οικονομία.

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Το DEBATER είχε παρουσιάσει αναλυτικά τις θέσεις του υπουργού για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, τη ναυτιλία και τον IMEC, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι δυνατότητες για τα ελληνικά λιμάνια

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας επιτρέπει στα λιμάνια της χώρας να λειτουργήσουν ως βασικές πύλες εισόδου εμπορευμάτων προς την Ευρώπη.

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Η ανάπτυξη του IMEC θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τη διακίνηση φορτίων και να ενισχύσει τις επενδύσεις σε λιμενικές, σιδηροδρομικές, ενεργειακές και ψηφιακές υποδομές.

Παράλληλα, μπορεί να ενισχύσει τον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, δημιουργώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας.

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Ο Βασίλης Κικίλιας έχει επισημάνει ότι η ναυτιλία φέρνει επενδύσεις, δουλειές και προοπτική για την ελληνική οικονομία, αναδεικνύοντας παράλληλα τον Πειραιά ως διεθνή ναυτιλιακό κόμβο.

Γιανάι: «Η Ελλάδα αποτελεί παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη»

Από την πλευρά της, η Πνινάτ Γιανάι στάθηκε στα διαφορετικά πλεονεκτήματα που διαθέτουν οι δύο χώρες και μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για νέες συνεργασίες.

«Η Ελλάδα αποτελεί παγκόσμια δύναμη στη ναυτιλία και στην αναπτυσσόμενη γαλάζια οικονομία», ανέφερε η νέα πρέσβης του Ισραήλ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Ισραήλ αποτελεί διεθνή κόμβο καινοτομίας και τεχνολογίας, εκτιμώντας ότι ο συνδυασμός των δυνατοτήτων των δύο χωρών μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων επενδυτικών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Οι συγκεκριμένες συνεργασίες μπορούν να αφορούν, μεταξύ άλλων, τις θαλάσσιες μεταφορές, την ψηφιοποίηση των λιμανιών, την κυβερνοασφάλεια, τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες και την πράσινη ναυτιλία.

Η «γέφυρα» μεταξύ των δύο χωρών

Η πρέσβης αναφέρθηκε στη μακρόχρονη φιλία Ελλάδας και Ισραήλ, σημειώνοντας ότι η χώρα της εκτιμά ιδιαίτερα τη διαχρονική στάση και τη στήριξη της Αθήνας.

Έκανε ειδική αναφορά στην προηγούμενη θητεία του Βασίλη Κικίλια στο υπουργείο Τουρισμού, υποστηρίζοντας ότι είχε αντιληφθεί τις ομοιότητες μεταξύ των δύο λαών και είχε επενδύσει στην περαιτέρω προσέγγισή τους.

Σύμφωνα με την ίδια, η «γέφυρα» που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στις δύο χώρες έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον μεγάλο αριθμό Ισραηλινών που επισκέπτονται την Ελλάδα, εκτιμώντας ότι οι στενές ανθρώπινες σχέσεις μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για περισσότερους επιχειρηματικούς, τουριστικούς και κοινωνικούς δεσμούς.

Ναυτιλία και περιφερειακή ασφάλεια

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν άμεσα τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις εμπορικές ροές.

Η ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρόμων και των πληρωμάτων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την Ελλάδα, λόγω του μεγέθους του ελληνόκτητου στόλου και της παρουσίας ελληνικών πλοίων στις σημαντικότερες εμπορικές οδούς του κόσμου.

Ο υπουργός Ναυτιλίας είχε υπογραμμίσει, με αφορμή τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, ότι η χώρα παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση και βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ στη ναυτιλία και στην περιφερειακή ασφάλεια αποκτά ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, τόσο για τις δύο χώρες όσο και για τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου.