Κρήτη: 36 μετανάστες απεγκλωβίστηκαν από το Αγιοφάραγγο – Συνελήφθη 17χρονος ως διακινητής

Επιχείρηση απεγκλωβισμού 36 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στην παραλία Αγιοφάραγγο του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη, ενώ ένας 17χρονος από το Νότιο Σουδάν συνελήφθη ως ο φερόμενος διακινητής τους.

Η Λιμενική Αρχή των Καλών Λιμένων ενημερώθηκε τις πρωινές ώρες για την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο στη δύσβατη παραλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο εντόπισε και απεγκλώβισε συνολικά 36 άτομα.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν:

28 άνδρες

Πέντε γυναίκες

Τρεις ανήλικοι

Η μεταφορά στους Καλούς Λιμένες και το Ηράκλειο

Οι 36 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με τη συνδρομή του αλιευτικού σκάφους «ΝΙΚΟΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ» Ν.Η. 402 στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού.

Το τελευταίο διάστημα καταγράφονται διαδοχικές αφίξεις στα νότια παράλια του νησιού. Πρόσφατα είχε πραγματοποιηθεί ακόμη μία επιχείρηση διάσωσης 33 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων.

Ξεκίνησαν από το Τομπρούκ της Λιβύης

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν στις Αρχές, είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους κατά τις βραδινές ώρες της 20ής Σεπτεμβρίου 2026 από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφεραν, καθένας είχε καταβάλει ποσό που κυμαινόταν από 14.000 έως 16.000 δηνάρια Λιβύης, προκειμένου να μεταφερθεί στην Ελλάδα.

Οι καταθέσεις τους εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης, προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρόπος οργάνωσης του ταξιδιού και η πιθανή εμπλοκή κυκλώματος διακίνησης μεταναστών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνελήφθη 17χρονος από το Νότιο Σουδάν

Κατά την προανάκριση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, ένας 17χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν αναγνωρίστηκε, σύμφωνα με το Λιμενικό, από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής τους.

Ο ανήλικος συνελήφθη για παραβάσεις που αφορούν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την παράνομη είσοδο στη χώρα

Τη διευκόλυνση παράνομης μεταφοράς

Το αδίκημα της έκθεσης

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.