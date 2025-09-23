Προκλητικός από το βήμα του ΟΗΕ ο Ερντογάν – «Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει τη «Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου»

Για μια ακόμη φορά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν προκλητικός όσο αφορά το Κυπριακό θέμα στην ομιλία του στον ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στον ΟΗΕ ανέφερε: «Υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί στο νησί της Κύπρου. Οι Τουρκοκύπριοι είναι ισότιμοι ιδιοκτήτες του νησιού και δεν θα δεχτούν να είναι μειονότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θέλω να τονίσω ότι τα έργα που αποκλείουν την Τουρκία και την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο δεν θα πετύχουν. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να τερματίσει την άδικη απομόνωση στην οποία υπόκεινται οι Τουρκοκύπριοι για μισό αιώνα. Μια λύση στο Κυπριακό δεν μπορεί να οικοδομηθεί με βάση το «μοντέλο της ομοσπονδίας», το οποίο έχει δοκιμαστεί πολλές φορές στο παρελθόν αλλά απέτυχε λόγω της αδιάλλακτης στάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Σήμερα, επαναλαμβάνω την έκκληση που έχω κάνει στις τρεις τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις των Ηνωμένων Εθνών. Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να δημιουργήσει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις».

Ερντογάν: Το σχόλιο για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ

«Επιθυμούμε μια νέα αρχή και ένα όραμα στις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ την επόμενη περίοδο. Αυτό το όραμα δεν πρέπει να είναι μια καθημερινή λύση, αλλά μια λύση που επαναπροσδιορίζει τον ορίζοντα και διαμορφώνει το κοινό μας μέλλον.

Φυσικά, είναι ζωτικής σημασίας η ΕΕ να είναι τόσο πρόθυμη και αποφασισμένη όσο εμείς. Συνεχίζουμε να συμβάλλουμε στις επιχειρήσεις και τις αποστολές του ΟΗΕ , του ΝΑΤΟ, του ΟΑΣΕ και της ΕΕ. Θα συγκαλέσουμε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα το 2026. Ενισχύουμε τις σχέσεις μας με τον σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε πολλούς τομείς, ιδίως στο εμπόριο, τις επενδύσεις, την ενέργεια και την αμυντική βιομηχανία» ανέφερε ο Ερντογάν.