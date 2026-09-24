Σι Τζινπίνγκ από τον Λευκό Οίκο: «ΗΠΑ και Κίνα πρέπει να συνυπάρξουν ειρηνικά»

Μήνυμα ειρηνικής συνύπαρξης και ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον έστειλε ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ από τον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Κινέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη οφείλουν να ενισχύσουν την επικοινωνία τους, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται στις ΗΠΑ με στόχο να προωθήσει τη φιλία και τη συνεργασία μεταξύ των δύο «μεγάλων χωρών και μεγάλων λαών».

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Η τοποθέτηση του Σι Τζινπίνγκ έγινε μία ημέρα μετά την ιδιαίτερα θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έσπασε το πρωτόκολλο και υποδέχθηκε προσωπικά τον Κινέζο ομόλογό του στην αεροπορική βάση Άντριους.

«Πρέπει να συνυπάρξουμε ειρηνικά»

Ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο, όπως είπε, έχει σφυρηλατήσει μία «προσωπική σχέση», ώστε να «οδηγήσουν το καράβι» των σινοαμερικανικών σχέσεων.

«Πρέπει να συνυπάρξουμε ειρηνικά», υπογράμμισε ο Κινέζος πρόεδρος, σημειώνοντας ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων θα πρέπει να παραμείνει θετικός και να έχει σαφή όρια.

Όπως ανέφερε, η Κίνα και οι ΗΠΑ μοιράζονται την ευθύνη να προωθήσουν την πρόοδο της ανθρωπότητας, παρά τις σημαντικές διαφωνίες και τον έντονο οικονομικό και γεωπολιτικό ανταγωνισμό τους.

Έκκληση για ειλικρινή και διαρκή διάλογο

Ο πρόεδρος της Κίνας ζήτησε την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι ο ειλικρινής και σταθερός διάλογος μπορεί να συμβάλει στην αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη.

«Ο ειλικρινής, διαρκής διάλογος μπορεί να προωθήσει την κατανόηση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης των ανταλλαγών σε τέσσερις βασικούς τομείς:

Τη διπλωματία

Το εμπόριο

Την οικονομία

Την επιβολή του νόμου

Ο Σι Τζινπίνγκ υποστήριξε ότι υπάρχει ευρύ πεδίο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ενώ επισήμανε ότι και οι ένοπλες δυνάμεις τους θα πρέπει να διατηρήσουν τακτικούς διαύλους επικοινωνίας.

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Η νέα συνάντηση ακολουθεί την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, όπου είχε προηγηθεί μία ιδιαίτερα συμβολική χειραψία μεταξύ των δύο ηγετών, αλλά και δύσκολες συνομιλίες για το εμπόριο, την Ταϊβάν και τη διεθνή ασφάλεια.

«Η πόρτα της Κίνας είναι ανοιχτή»

Αναφερόμενος στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, ο Σι Τζινπίνγκ διαβεβαίωσε ότι «η πόρτα της Κίνας είναι ανοιχτή».

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Ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του καλωσορίζει τις αμερικανικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην κινεζική αγορά.

Ταυτόχρονα, εξέφρασε την προσδοκία ότι οι κινεζικές εταιρείες θα αντιμετωπίζονται με δίκαιο τρόπο στις ΗΠΑ, σε μία περίοδο κατά την οποία παραμένουν σε ισχύ περιορισμοί, δασμοί και αυξημένοι έλεγχοι σε κινεζικές επενδύσεις και τεχνολογικές επιχειρήσεις.

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Το εμπόριο, οι αλυσίδες εφοδιασμού και οι σπάνιες γαίες αποτελούν βασικά πεδία τριβής στις σχέσεις των δύο χωρών, παρά την προσπάθεια αποκλιμάκωσης των εντάσεων.

Συνεργασία για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Σι Τζινπίνγκ στην Τεχνητή Νοημοσύνη, χαρακτηρίζοντας την Κίνα και τις ΗΠΑ δύο μεγάλες δυνάμεις στον συγκεκριμένο τομέα.

Όπως υποστήριξε, οι δύο χώρες έχουν τόσο την ικανότητα όσο και την ευθύνη να αναπτύξουν και να διαχειριστούν την Τεχνητή Νοημοσύνη προς όφελος των πολιτών τους.

Ο Σι τόνισε ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας πρέπει να παραμείνει υπό ανθρώπινο έλεγχο και να υπηρετεί την ευημερία των πληθυσμών.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προκαλέσει αίσθηση λίγες ημέρες νωρίτερα, ανακοινώνοντας από το βήμα του ΟΗΕ ότι στα αμερικανικά κυβερνητικά έγγραφα η AI θα αναφέρεται ως «Σούπερ Νοημοσύνη».

Η επιστροφή της «διπλωματίας των πάντα»

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Σι Τζινπίνγκ ανακοίνωσε ότι δύο γιγαντιαία πάντα θα εγκατασταθούν εντός των επόμενων ημερών στον Ζωολογικό Κήπο της Ατλάντας.

Πρόκειται για τον αρσενικό Πινγκ Πινγκ και τη θηλυκή Φου Σουάνγκ, που προέρχονται από την Ερευνητική Βάση Αναπαραγωγής Γιγαντιαίων Πάντα του Τσενγκντού.

«Το γιγαντιαίο πάντα ήταν ανέκαθεν το σύμβολο φιλίας της Κίνας με τις ΗΠΑ. Σε μερικές ημέρες, δύο πάντα, ο Πινγκ Πινγκ και η Φου Σουάνγκ, θα εγκατασταθούν στο νέο σπίτι τους στην Ατλάντα και θα γνωρίσουν το αμερικανικό κοινό», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος.

Η μεταφορά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε επισημοποιηθεί τον περασμένο Απρίλιο, στο πλαίσιο δεκαετούς συμφωνίας συνεργασίας για την προστασία και τη μελέτη του είδους.

Η λεγόμενη «διπλωματία των πάντα» χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες από το Πεκίνο ως σύμβολο καλής θέλησης και φιλίας στις σχέσεις του με άλλες χώρες.

Πρόσκληση σε 100.000 νέους Αμερικανούς

Ο Σι Τζινπίνγκ ανακοίνωσε ακόμη ότι το Πεκίνο σχεδιάζει να προσκαλέσει 100.000 νέους Αμερικανούς να επισκεφθούν την Κίνα μέσα στην επόμενη πενταετία.

Το πρόγραμμα θα αφορά εκπαιδευτικές ανταλλαγές και σπουδές, με στόχο την ενίσχυση των επαφών και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νεότερων γενεών των δύο χωρών.

Παράλληλα, ο Κινέζος πρόεδρος ζήτησε να αυξηθούν οι απευθείας αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις προσδίδουν έναν έντονο συμβολισμό στην επίσκεψη, σε μία περίοδο κατά την οποία Πεκίνο και Ουάσιγκτον επιχειρούν να περιορίσουν τον κίνδυνο μιας νέας κλιμάκωσης, χωρίς να έχουν ξεπεράσει τις βαθιές διαφορές τους.