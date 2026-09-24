Τετ α τετ Μητσοτάκη με Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ – Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Το τετ α τετ των δύο πρωθυπουργών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, προγραμματίστηκε έπειτα από αίτημα της ισραηλινής πλευράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνάντηση εντάσσεται στον κύκλο διπλωματικών επαφών που πραγματοποιεί ο Έλληνας πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, με φόντο τις κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το ιδιαίτερα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον.

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס בשולי העצרת הכללית של האו"ם



ראש הממשלה נתניהו הדגיש את חשיבות השותפות האסטרטגית בין המדינות ליציבות האזורית ובירך על בחירתה של יוון במערכות הגנה ישראליות.



השניים שוחחו על ההתפתחויות באזור, על שיתופי פעולה בתחום… pic.twitter.com/ZpSOqLMiF0— ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) September 24, 2026

Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία το ζήτημα της Γάζας, η κατάσταση στο Ιράν και οι ευρύτερες γεωπολιτικές ισορροπίες βρίσκονται στο επίκεντρο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Η ελληνική πλευρά έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί υπέρ της αποκλιμάκωσης, της προστασίας των αμάχων και της προώθησης πολιτικής λύσης, στη βάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ισραήλ

Οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν και για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ, οι οποίες έχουν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνεργασία των δύο χωρών εκτείνεται στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, της πολιτικής προστασίας, της τεχνολογίας, των επενδύσεων και του τουρισμού.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συνεργασία για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στα ενεργειακά και διασυνδετικά έργα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επαφές του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ

Η συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός πυκνού προγράμματος επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη.

Ο πρωθυπουργός είχε προγραμματισμένες συναντήσεις με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων και ξένους ηγέτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, συμμετείχε σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Columbia με θέμα «AI + Culture».

Το αναλυτικό πρόγραμμα και οι υπόλοιπες επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη περιλαμβάνουν, επίσης, την ομιλία του πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μηνύματα που αναμένεται να στείλει ο Μητσοτάκης

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στην ομιλία του αναμένεται επίσης να τοποθετηθεί για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία, το Κυπριακό και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.