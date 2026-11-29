Ισπανία – Ελλάδα 83-74: Εκτός Μουντομπάσκετ η Εθνική για πρώτη φορά μετά το 2002
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βρισκόταν στο 41-40 στο ημίχρονο, αλλά δέχθηκε επιμέρους 25-13 στην τρίτη περίοδο. Οι 21 πόντοι του Τολιόπουλου δεν έφτασαν για την ανατροπή.
Η Εθνική μπάσκετ ανδρών ηττήθηκε με 83-74 από την Ισπανία στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα και έμεινε εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έμεινε κοντά στο σκορ για ένα ημίχρονο, όμως οι γηπεδούχοι ξέφυγαν στην τρίτη περίοδο και κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος. Η Ελλάδα θα απουσιάσει από την τελική φάση της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2002.
Από το 41-40 στο 66-53 μέσα σε δέκα λεπτά
Η Ελλάδα κοίταξε στα μάτια την Ισπανία στο πρώτο μέρος. Με τον Βασίλη Τολιόπουλο να έχει ήδη 12 πόντους στο ημίχρονο, η «γαλανόλευκη» προηγήθηκε με 31-26 στη δεύτερη περίοδο. Οι Ισπανοί απάντησαν με σερί 10-0 και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με μόλις έναν πόντο, 41-40.
Η διαφορά άνοιξε αμέσως μετά την ανάπαυλα. Η Ισπανία έτρεξε επιμέρους 23-7 στα πρώτα οκτώ λεπτά της τρίτης περιόδου, έφτασε στο 64-47 και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με προβάδισμα 13 πόντων. Η Ελλάδα κέρδισε την τέταρτη περίοδο με 21-17, όμως ο Φράνσις Αλόνσο έδωσε λύσεις από την περιφέρεια και οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο.
Ο Τολιόπουλος ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 21 πόντους και μοίρασε πέντε ασίστ. Ο Κώστας Παπανικολάου πρόσθεσε 15 πόντους και επτά ριμπάουντ. Για την Ισπανία, ο Αλόνσο είχε 14 πόντους και ο Ντάριο Μπριθουέλα 13.
Τα δεκάλεπτα
22-22, 41-40, 66-53, 83-74
Η Ελλάδα στο 4-6, η Ισπανία πλησίασε την πρόκριση
Η Ελλάδα, που είχε νικήσει την Ισπανία με 108-106 στην παράταση στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα, υποχώρησε στο 4-6 στον 9ο όμιλο. Είχε προηγηθεί η εντός έδρας ήττα με 92-88 στην παράταση από τη Γεωργία, που είχε περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια πρόκρισης.
Η Ισπανία ανέβηκε στο 7-3 και πλησίασε την εξασφάλιση ενός από τα τρία εισιτήρια του ομίλου για το Κατάρ. Στο τελευταίο «παράθυρο» των προκριματικών, η Εθνική θα υποδεχθεί την Ουκρανία και θα κλείσει τις υποχρεώσεις της εκτός έδρας με τη Γεωργία.
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