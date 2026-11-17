Με την Ελλάδα να έχει γίνει από το βράδυ της Δευτέρας (16/11) η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε μέσα απ’ τα Play Offs την παρουσία της στα τελικά του EURO U21 για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια, «λυγίζοντας» στα πέναλτι την Ισλανδία (5-4, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση), την Τρίτη (17/11) συμπληρώθηκαν και τελευταίες τρεις θέσεις.

Η Τσεχία που προσπέρασε την Τουρκία, παρά το ισόπαλο 1-1 (είχε νικήσει 1-0 εκτός στον πρώτο αγώνα), η Ολλανδία παρά την εντός έδρας ήττα της απ’ τη Δανία (2-3) και η Φινλανδία στην παράταση (2-2) πήραν τα τελευταία «εισιτήρια», συμπληρώντας το «παζλ» των 16 ομάδων που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στα γήπεδα της Σερβίας κι Αλβανίας.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ