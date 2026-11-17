EURO U21 2027: Αυτές είναι οι 16 ομάδες που εξασφάλισαν θέση στην τελική φάση
Θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στα γήπεδα της Σερβίας κι Αλβανίας
Με την Ελλάδα να έχει γίνει από το βράδυ της Δευτέρας (16/11) η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε μέσα απ’ τα Play Offs την παρουσία της στα τελικά του EURO U21 για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια, «λυγίζοντας» στα πέναλτι την Ισλανδία (5-4, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση), την Τρίτη (17/11) συμπληρώθηκαν και τελευταίες τρεις θέσεις.
Η Τσεχία που προσπέρασε την Τουρκία, παρά το ισόπαλο 1-1 (είχε νικήσει 1-0 εκτός στον πρώτο αγώνα), η Ολλανδία παρά την εντός έδρας ήττα της απ’ τη Δανία (2-3) και η Φινλανδία στην παράταση (2-2) πήραν τα τελευταία «εισιτήρια», συμπληρώντας το «παζλ» των 16 ομάδων που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στα γήπεδα της Σερβίας κι Αλβανίας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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